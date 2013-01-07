مسئولیت پذیری و تخصص لازمه خدمت صادقانه در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام لطف الله ثقفی ظهر امروز در همایش سی امین سال تاسیس هسته گزینش افزود: انتخاب کارگزاران اصلح، متعهد و مسئولیت پذیر به توسعه و پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.

وی همچنین بر خدمت ‌رسانی بهینه و بی ‌منت به مردم تاکید کرد و افزود: خدمت ‌رسانی بی‌ منت و بهینه از وظایف مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

معاون نظارت و ارزشیابی هیئت عالی گزینش کشور نظام جمهوری اسلامی را یک امانت بزرگ برشمرد و گفت: همه مسئولان امانتدار این نظام هستند.

وی ادامه داد:استقرار نظام مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) در این سرزمین فرصتی گرانبها برای خدمتگزاری به مردم پیشروی مسئولان قرار داده است.

ثقفی یادآورشد: انقلاب اسلامی ایران خدمات ارزشمندی در زمینه های مختلف عمرانی، اجتماعی، ‌فرهنگی و امنیتی ارائه کرده که این به برکت وجود رهبری الهی، معنوی و حکومت اسلامی بوده است.

خسرو صادقی معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری گیلان نیز در این همایش گفت: تعهد و تخصص دو ویژگی جدایی ناپذیر کارگزاران نظام اسلامی است.