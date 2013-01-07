فرودگاه کرمان نقشی در تاخیر پرواز ندارد/ لزوم پرداخت نقدی نرخ سوخت از سوی ایرلاین

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز کرمان - تهران که قرار بود ساعت 15 و 40 دقیقه امروز از فرودگاه کرمان به سمت فرودگاه مهرآباد حرکت کند با تاخیر مواجه شده و مسافران این پرواز طبق آخرین تماس تلفنی خبرنگار مهر در فرودگاه کرمان سرگردان هستند.

این درحالی است که گفته می شود شرکت متولی پرواز در فرودگاههای دیگر کشور که دچار مشکل عدم سوخت رسانی شده پروازها را کنسل کرده است.

به دلیل اختلاف نظری که بین ایرلاین مورد نظر و شرکت پخش فرورده های نفتی در خصوص مبلغ سوخت مورد نیاز این هواپیماست سوخت رسانی صورت نگرفته و شرکت پیمانکار سوخت رسانی خواستار پرداخت مبلغ سوخت به صورت نقدی از سوی خلبان این هواپیما شده اند.

خبرنگار مهر در این خصوص با مدیر روابط عمومی فرودگاههای کرمان تماس گرفت که وی با اشاره به انجام پروازهای مختلف از فرودگاه کرمان طی روز جاری گفت: سوخت مورد نیاز در فرودگاه کرمان وجود دارد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

عباس مجیدی افزود: در این خصوص باید از سوی مسئول دفتر ایرلاین مورد نظر پیگیری شود با این وجود فرودگاه کرمان همکاری لازم را برای رفع مشکل این پرواز خواهد کرد.

وی ادامه داد: مشکل مربوط به عدم پرواز کرمان - تهران که قرار بود ساعت 15 و 40 دقیقه انجام شود تنها باید از سوی مسئولان ایرلاین مربوط پاسخ داده شود.

خبرنگار مهر با مسئول دفتر نمایندگی ایرلاین مورد نظر نیز تماس گرفت که وی از پاسخ گویی اجتناب کرد و گفت: توضیح لازم باید از سوی روابط عمومی شرکت ارائه شود و درنهایت پیگیریهای خبرنگار مهر برای تماس با روابط عمومی این شرکت نیز بی نتیجه ماند.

هم اکنون مسافران این پرواز در فرودگاه کرمان سرگردان هستند و همچنان در انتظارند که با گذشت بیش از یک ساعت از تاخیر این پرواز مشکل برطرف شود.

یکی از مسافران این پرواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به ما گفته اند که باید خلبان به صورت نقدی پول سوخت هواپیما را پرداخت کند و به دلیل عدم وجود وجه نقد و امکان پرداخت نقدی پرواز نیز وجود ندارد.

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عباس مرندی افزود: این مسئله برای مسافران قابل قبول نیست چرا که این مشکل از سوی ایرلاین قابل پیش بینی بوده است و این سوال مطرح است که جبران خسارت مسافرانی که اکثرا برای مقاصد کاری اقدام به سفر کرده اند را چه کسی باید جبران کند.

وی افزود: در ابتدا کارت پرواز تعدادی از مسافران نیز داده شد اما بلافاصله از سوی مسئولان ارائه کارت پرواز متوقف شد و هنوز بلاتکلیف و سرگردان هستیم.

مرندی ادامه داد: دقایقی قبل مسئولان فرودگاه کار پذیرایی از مسافران را در سالن فرودگاه انجام دادند با این وجود هیچ پاسخ مشخصی در زمینه زمان پرواز دریافت نکرده ایم.

این درحالی است که وزارت نفت اعلام کرده است که از سوخت رسانی به ایرلاینهای بدهکار به شرکت پخش فرآورده های نفتی خودداری می کند و در این خصوص نیز اخطار لازم به ایرلاینها از قبل داده شده بود.

طبق اطلاع خبرنگار مهر پرواز ایرلانهای بدهکار در سایر فرودگاههای کشور نیز متوقف شده است.