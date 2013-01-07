رسول جعفریان هزاران سند را از زیر خروارها خاک بیرون آورد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی عصر امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعضای هیئت امنای این مرکز و جمعی از مدیران فرهنگی و پژوهشگران در ساختمان مدرس (مشروطه کتابخانه مجلس) برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدوی‌راد رئیس هیئت امنای کتابخانه مجلس در سخنانی با تقدیر از فعالیت رسول جعفریان در بیش از چهار سال مسئولیتش در کتابخانه مجلس گفت: من روز معرفی ایشان گفتم که کتابخانه‌های ما نه تنها به‌روز نیستند بلکه متاسفانه دیروز هم نیستند و حتی پریروز هستند!

وی با ذکر مثالی افزود: من تنها یک موضوع علوم قرآنی را می‌خواستم مورد پژوهش قرار دهم فقط به 5 درصد منابع دسترسی داشتم و از 95 درصد آنها بی اطلاع بودم کتابخانه‌های ما بخصوص کتابخانه‌های بزرگ ما نیازمند به روز شدن هستند.

مهدوی راد اضافه کرد: من بسیار متاسفم که آقای جعفریان از این مسئولیت می‌روند؛ چرا که بیش از دو دهه است که با او همدلی دارم؛ او در دیدن نسخ خطی و اشراف بر منابع به جای مانده در رف‌های کتابخانه‌ها که دارند خاک می‌خورند و تبدیل کردن آنها به پژوهش‌های استادانه و کارآمد، کم نظیر است. نمونه آن تاریخ صفوی که از یک جلد 500 صفحه‌ای با تلاش ایشان رسیده است به دو جلد دو هزار صفحه ای.

رئیس هیئت امنای کتابخانه مجلس ادامه داد: آقای جعفریان در این دوره صدها هزار برگ سند را از زیر خاک‌ها بیرون کشید و به لطف دانشجویان فعال گروه تاریخ این اسناد برگ خوانی شد و نسخه دیجیتال آنها هم در دسترس قرار گرفته است.

به گفته مهدوی راد در دوره رسول جعفریان حدود دو برابر منابعی که در کتابخانه مجلس موجود بوده است، برای این مرکز خریداری شده است.

وی همچنین از عدم اطلاع‌رسانی نسخه‌ها و اسناد مهم توسط کتابخانه‌های بزرگ کشور انتقاد کرد و گفت: برخی کتابخانه‌ها شناسنامه نفاست برای برخی نسخه‌ها درست می‌کنند و وقتی بر اینها مهر نفاست خورد دیگر آنها را به احدی نمی‌دهند.

وی در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد: محمد رجبی‌ دوانی رئیس جدید کتابخانه مجلس نیز از حمایت‌های مادی و معنوی رئیس مجلس برخوردار شود تا بتواند راه ناتمام جعفریان را ادامه دهد.

مهدوی‌راد سپس به قرائت پیام آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در تجلیل از خدمات حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان و آرزوی توفیق برای محمدرجبی دوانی قرائت کرد.

در ادامه این برنامه سیدمحمد کاظم بجنوردی رئیس مرکز دایرةالمعارف اسلامی در سخنانی با اشاره به اهمیت کتاب و فرهنگ تاکید کرد: من برخی جاها را می‌شناسم که بلندترین ساختمان‌ها را ساخته‌اند، اما فاقد فرهنگ هستند و به همین دلیل رشد آنها یک رشد کارتونی است، در حالی که ملت ما از گذشته‌های دور خدمات گسترده‌ای به معارف بشری کرده است.

بجنوردی نقش ایرانیان را در شکوفایی فرهنگ اسلامی بسیار برجسته توصیف و بر لزوم تقویت کتابخانه‌های بزرگ کشور علی رغم مشکلات مالی دولت تاکید کرد و افزود: شما می‌دانید که بیش از 300 سال است که خاورشناسان آثار بسیاری خلق کرده اند که اینها باید جمع آوری شود چراکه این آثار است که برای ما قدرت می‌آورد.

رئیس مرکز دایرةالمعارف اسلامی در ادامه سخنانش مدیریت رسول جعفریان را در دوره 4 ساله اخیر در کتابخانه ارزشمند خواند و او را همتای افرادی مانند مسکویه و خواجه نصیرالدین طوسی در دوران گذشته و شخصیت‌هایی مانند ایرج افشار و منوچهر دانش ‌پژوه در دوره معاصر خواند.

وی همچنین تصویربرداری از 20 هزار نسخه خطی همه کتاب‌های چاپ سنگی و اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی را یک کار بزرگ خواند و گفت: جعفریان راه و رسم جدیدی در امر کتابخانه‌داری افتتاح کرد.

بجنوردی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشینه فعالیت‌های فرهنگی و اجرایی محمد رجبی دوانی رئیس جدید کتابخانه مجلس تلاش وی را در ارتقای سطح سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از اداره کل به یک سازمان زیر نظر رئیس جمهور در دوره ریاستش بر کتابخانه ملی ستود و گفت: آقای رجبی در هر کسوتی که بوده خالصانه و مخلصانه خدمت کرده است.

رئیس مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی در پایان سخنانش گفت: گرچه جانشینی آقای جعفریان بسیار مشکل است، من یقین دارم آقای رجبی در این کار موفق خواهد شد.