طرح بزرگ برخورد با اراذل و اوباش و زورگیران تحت تعقیب در کرمانشاه اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه 18 دی ماه سال 1391 ، مرحله اول از طرح بزرگ برخورد با اراذل و اوباش ، سارقان به عنف و زورگیران تحت تعقیب در کلانشهر کرمانشاه به اجرا در آمد.

اکیپهایی از پلیس آگاهی ، اطلاعات و امنیت عمومی، مبارزه با مواد مخدر، یگان ویژه، یگان امداد، انتظامی شهرستان کرمانشاه ، اکیپ مستند سازی معاونت اجتماعی و ... در این طرح مشارکت داشتند.

پیش از آغاز این طرح سرهنگ "کرمی" معاون هماهنگ کننده انتظامی استان کرمانشاه طی سخنانی در جمع نیروهای شرکت کننده در طرح ضمن اشاره به سخن داهیانه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر مجاهد فی سبیل الله بودن کارکنان نیروی انتظامی ، اظهار امیدواری کرد که با اجرای موفقیت آمیز طرح برخورد با سارقان به عنف و زورگیران ، لبخند رضایت بر لبان تمامی شهروندان از جمله شاکیان، مالباختگان و کسانی که توسط هنجار شکنان مورد تعدی قرار گرفته اند بنشیند.

