آرای هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر را تغییر نمی دهیم

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حاشیه اختتامیه دومین یادواره یادواره تجلی بصیرت با مهر گفتگو می‌کرد، درباره خبرهایی مبنی بر احتمال تغییر رای هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر از سوی وی گفت: من به هیچ عنوان در نظر هیات انتخاب سی و یکمین جشنواره فیلم فجر دخالت نمی‌کنم.

وی با رد صحبت‌هایی مبنی بر بازبینی مجدد فیلم‌های حذف شده از رقابت در جشنواره فجر توسط وی و شمقدری، عنوان کرد: باز هم تاکید می‌کنم که هیچ دخالتی در نظر نهایی هیات انتخاب سی و یکمین جشنواره فیلم نمی‌کنم و نظر من و همچنین شخص جواد شمقدری به عنوان رئیس سازمان سینمایی، احترام به انتخاب‌های هیات انتخاب است.

وزیر ارشاد در پاسخ به این پرسش که شنیده شده برخی از فیلم‌های فاخر بنیاد سینمایی فارابی که با هزینه‌های سنگین تولید شده‌اند ولی توسط هیات انتخاب مردود اعلام شده‌اند توسط شما بازبینی خواهند شد نیز گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی حقیقت ندارد و قرار نیست هیچ فیلمی را از هیچ سازمان و نهاد سینمایی برای ارسال به جشنواره فیلم فجر ببینم.

حسینی در پایان تاکید کرد: همانطور که تاکید کردم به رای هیات انتخاب احترام خواهیم گذاشت.