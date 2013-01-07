بحث بر سر دوستی واقعی آمریکا و رژیم اسرائیل/طرح موفق ایران برای کاهش فشار تحریم ها

روزنامه آمریکایی " فاینشال تایمز" در مطلبی امروز به یکی از طرح های موفق جمهوری اسلامی ایران در کاهش فشار تحریم ها در سال های اخیر پرداخته و نوشت : ایران در5 سال گذشته با سرمایه گذاری زیاد سعی کرده است سوخت مصرفی خودروهای تولیدی اش را از بنزین به گاز طبیعی تبدیل کند که این امر موجب کاهش فشارهای تحریم شده است.

روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست" در مطلبی به ابعاد جدید تحریم های جدید آمریکا که در هفته های گذشته به تصویب کنگره آمریکا و امضای باراک اوباما رئیس جمهور این کشور رسیده است نوشت : تحریم های جدید صنعت کشتی رانی، مدیریت بنادر و رسانه های دولتی ایران را هدف قرار خواهند داد.

خبرگزاری انگلیسی "رویترز" در خبری به پوشش اظهارات " علی اکبر صالحی" درباره طرح صلح جدید بشار اسد رئیس جمهور سوریه پرداخته و نوشت : ایران ازسخنان روز گذشته بشار اسد حمایت کرده و معتقد است این طرح راهی برای نفی خشونت و درگیری در سوریه است و روند جامع سیاسی است برای پایان درگیری ها در سوریه است.

سایت آمریکایی " بازفیدزپالتیک" در تحلیلی به معرفی "چاک هگل" به عنوان وزیر دفاع آمریکا از سوی اوباما رئیس جمهور آمریکا پرداخته و نوشت : اتخاب هگل به عنوان وزیر دفاع آمریکا اجماع جعلی سیاستمداران آمریکایی علیه ایران را نابود خواهد کرد.

روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" نیز با اشاره به معرفی "چاک هگل" به عنوان وزیر دفاع آمریکا در مطلبی نوشت: انتخاب هگل که جمهوری خواهی مستقل است و دارای تجربیات کافی برای جلوگیری از جنگ با ایران را دارد انتخابی درست بوده است اما بحث های جدی را در خصوص دوستی واقعی آمریکا با اسرائیل به وجود خواهد آورد.