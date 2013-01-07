ایران ابرقدرت علمی دنیا است/برخی به نیت خدمت قانونها را دور می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی بعدازظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با تأکید بر این مطلب افزود: به برکت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و تحت ولایت و مدیریت مقام معظم رهبری و در سطح پایین تر با تلاش و سعی دانشگاهیان و حوزویان قله های رفیع علوم و دانش های مختلف توسط ایرانیان فتح شده است.

وی با بیان اینکه باران علم و معرفت از حوزه علمیه قم به سراسر جهان متواتر شده است، ادامه داد: با وحدت حوزه و دانشگاه دانش و علوم مختلفی در تأمین معاش زندگی مردم دخیل شدند.

امام جمعه همدان عنوان کرد: امروزه در علوم مختلف رشته های دانشگاهی بسیاری راه اندازی شده ولی دانشگاهیان باید بدانند که حقایق عالم بیشتر از این رشته هاست و خداوند میدان وسیعی از شناخت را در اختیار انسان قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه صاحبان دانش باید از زیانبار بودن و یا با منفعت بودن علم خود آگاهی پیدا کنند، اضافه کرد: باید دانشجویان و اساتید هر چه می توانند بر علم و دانش خود بیافزایند.

رئیس منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این آیین، ارتقا شاخص های دینی و فرهنگی، اصلاح ساختار سازمانی و افزایش و تأمین منابع مالی را از اهداف مدیریت جدید این دانشگاه برشمرد.

ملک سلیمانی با بیان اینکه توسعه علوم انسانی نیز باید همراه با توسعه علوم مختلف گسترش یابد، افزود: دانشگاه های آزاد اسلامی باید به سمتی حرکت کنند که نقش تأثیرگذاری در توسعه علوم و دیگر شاخص های مدنظر کشور داشته باشد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان همدان نیز در این آیین علمی که باعث شود انسان در برابر خداوند خشوع کند را نافع دانست و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در طول دوران فعالیت خود خدمات ارزنده ای را به کشور ارائه کرده است و براساس برنامه ریزی تحولات زیادی در آن شکل گرفته است.

حجت الاسلام علی امامی فر با تأکید بر قاونمندی و قانونمداری در هر مرحله از خدمت به جامعه گفت: متأسفانه برخی به نیت خدمت قانونها را دور می زنند و به قوانین پایبند نیستند و مشکلاتی را به وجود می آورند.

وی پیشرفت های عمرانی به خصوص در امر ساختمان سازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان را قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: با توجه به امکانات ساختمانی موجود در این راستا باید نسبت به ارتقا کیفیت آموزشی و فرهنگی در دانشگاه آزاد همدان برنامه ریزی و اقدام شود.

در این آیین سید اصغر تروهید تودیع و علیرضا رضایی بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد واحد همدان معرفی شد.