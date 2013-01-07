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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۱۳

با تجلیل از یک سمفونی/

دومین "یادواره تجلی بصیرت" برترین‌های خود را شناخت

دومین "یادواره تجلی بصیرت" برترین‌های خود را شناخت

برگزیدگان دومین یادواره تجلی بصیرت در بخش‌های تئاتر و هنرهای تجسمی معرفی و از دست‌اندرکاران سمفونی "تجلی بصیرت" تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین یادواره هنری تجلی بصیرت عصر امروز دوشنبه 17 دی‌ماه با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد، تعدادی از مسئولان فرهنگی، خانواده شهدا و جانبازان در تالار وحدت به کار خود خاتمه داد.

برگزیدگان این دوره از یادواره جوایز خود را از دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند.

در مراسم  اختتامیه دومین یادواره تجلی بصیرت لوح تقدیر و تندیس این یادواره در بخش نمایشنامه‌خوانی به عرشیا اقبالی اهدا شد.

در بخش تئاتر صحنه‌ای مرتضی شاه کرمی و در بخش تئاتر خیابانی جمشید عسگری برگزیده شدند. در بخش تئاتر سیار که غیررقابتی بود از زمانیان مدیر تئاتر سیار و همکارانش قدردانی شد.

در بخش هنرهای تجسمی ویژه پوستر علیرضا ذاکری، کاریکاتور محمد نظری، تصویرسازی مهدی پرستار شهری و نقاشی سمیرا عرب سلیمانی برگزیده شدند و لوح تقدیر و تندیس این یادواره به آنها نیز اهدا شد.

دومین یادواره تجلی بصیرت تقدیر ویژه خود را از ریاست دانشگاه آزاد تنکابن به خاطر میزبانی بخش صحنه‌ای تئاتر به عمل آورد.

کد مطلب 1785943

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