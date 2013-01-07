به گزارش خبرنگار مهر، دومین یادواره هنری تجلی بصیرت عصر امروز دوشنبه 17 دیماه با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد، تعدادی از مسئولان فرهنگی، خانواده شهدا و جانبازان در تالار وحدت به کار خود خاتمه داد.
برگزیدگان این دوره از یادواره جوایز خود را از دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند.
در مراسم اختتامیه دومین یادواره تجلی بصیرت لوح تقدیر و تندیس این یادواره در بخش نمایشنامهخوانی به عرشیا اقبالی اهدا شد.
در بخش تئاتر صحنهای مرتضی شاه کرمی و در بخش تئاتر خیابانی جمشید عسگری برگزیده شدند. در بخش تئاتر سیار که غیررقابتی بود از زمانیان مدیر تئاتر سیار و همکارانش قدردانی شد.
در بخش هنرهای تجسمی ویژه پوستر علیرضا ذاکری، کاریکاتور محمد نظری، تصویرسازی مهدی پرستار شهری و نقاشی سمیرا عرب سلیمانی برگزیده شدند و لوح تقدیر و تندیس این یادواره به آنها نیز اهدا شد.
دومین یادواره تجلی بصیرت تقدیر ویژه خود را از ریاست دانشگاه آزاد تنکابن به خاطر میزبانی بخش صحنهای تئاتر به عمل آورد.
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