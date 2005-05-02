پليس عراق 28 مظنون را در كركوك دستگير كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سرهنگ شيرزاد موفري رئيس مركز پليس رحيم آوا گفت : نيروهايش پيش از ظهرامروزتوانستند دو تن از تروريستهايي كه براي گروه توحيد و الجهاد سازمان القاعده درعراق به رياست ابومصعب الزرقاوي فعاليت مي كردند، دستگير نمايند.

وي با اشاره به اينكه مظنونان در كوي النصر در مركز شهر كركوك دستگير شدند نام دستگيرشدگان را علي هادي مطر الموسوي و روكان ياسين الجبوري معرفي كرد و گفت كه آنان درجريان بازجوييهاي اوليه به دست زدن چندين عمليات عليه مقر نيروهاي چند مليتي و كشتن هفت تن از نيروهاي آمريكايي در شهركركوك اعتراف كردند .

ازسوي ديگر رئيس پليس الاقضيه و حومه در كركوك كه نخواست نامش ذكر شود نيز گفت : نيروهايش با همكاري نيروهاي چند مليتي و ارتش جديد عراق توانستند ظرف دو روز 26 مظنون را در مناطق رشاد و تازه از توابعه استان كركوك بازداشت كنند.

اين درحالي است كه ارتش اشغالگر آمريكا امروز در بيانيه از دستگيري 84 مظنون درجريان عمليات نظامي مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي در بغداد خبر داد .

در شهر بعقوبه هم نيروهاي امنيتي عراق فردي را كه قصد بمب گذاري در كنارشاهراه داشت، دستگير كردند. سرهنگ عبدالله الشمري عضو ارتش عراق گفت : گشتي هاي عراقي اين فرد را به هنگام بمب گذاري دركناره شاهراه شمال بعقوبه دستگير كردند.

وي افزود: فرد دستگير شده به هنگام بازجويي به بمب گذاري دركناره شاه راه اعتراف كرد و گفت : درشش عمليات بمب گذاري مشابه به آن در شاهراههايي كه گشتيهاي ارتش ، پليس و نيروهاي گارد ملي به گشت زني مي پرداختند، شركت داشته است .