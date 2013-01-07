به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور ظهر دوشنبه در شورای مسکن و حمل و نقل شهرستان ملایر با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار و 150واحد مسکونی در شهرستان ملایر ساخته و آماده بهره‌برداری است، گفت: این واحدها در قالب مسکن مهر شهر ملایر، مسکن شهرهای زیر 25هزار نفر، مسکن روستایی و بافت فرسوده ساخته شده است.

فرماندار ملایر اظهار داشت: از این تعداد واحد یک هزار و 469 واحد مربوط به مسکن روستایی، 130 واحد مربوط به شهرهای زیر 25هزار نفر، سه هزار و 551 واحد نیز مربوط به مسکن مهر ملایر در قالب تعاونی ها، خود مالکین و بافت فرسوده شهری است.

وی عنوان کرد: در مجموع در مسکن مهر خودمالکین، تعاونی ها، سه‌جانبه و شهرهای زیر 25 هزار نفر هشت هزار و 926 واحد قرارداد ساخت صورت گرفته که هشت هزار و 907 واحد پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.

خیریانپور یادآور شد: از این تعداد واحد تاکنون چهار هزار و 466 واحد به مرحله نازک کاری رسیده است.

خیریانپور بر همکاری دستگاههای خدمات رسان برای احیا بافت فرسوده شهرستان ملایر تاکید کرد و افزود: در بافت فرسوده شهر ملایر تاکنون یک هزار و 669 واحد مسکونی با تسهیلات 27 میلیارد و 691 میلیون تومان عقد قرارداد و پرداخت شده است.

وی به سهمیه شهرستان ملایر در بخش مسکن روستایی اشاره کرد و بیان داشت: سهمیه امسال ملایر در ساخت مسکن روستایی یک هزار و 395 واحد است که تاکنون یک هزار و 542 پرونده در این زمینه تشکیل و به بانک های عامل ارسال شده است.

وی تعداد پرونده‌های عقد قرارداد شده در بخش مسکن روستایی در بانک‌ها را 726 فقره عنوان کرد وگفت: سهمیه مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر ملایر 882 واحد بوده که تاکنون 705 واحد به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

وی بر لزوم پیگیری جدی در ساخت مسکن روستایی توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: بانک های ملی و سپه در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته اما بانک رفاه کارگران در عقد قرارداد با متقاضیان ضعیف عمل کرده است.