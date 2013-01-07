همه جاده های کرمان باز است/ لزوم خودداری از مسافرتهای غیر ضروری

سرهنگ احمد حجت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون بارندگی در اکثر راههای استان کرمان به صورت باران و برف تداوم دارد، اما تمام راههای استان باز است و رفت آمد در آنها جریان دارد.

وی گفت: بارندگی در جاده کرمان - بافت، کرمان - جیرفت و جاده رابر به صورت برف گزارش شده است.

سرهنگ حجت آبادی افزود: از مسافران می خواهیم قبل از حرکت در جاده به زنجیز چرخ مجهز شوند و سیستمهای گرمایشی را چک و وسایل مورد نیاز را امدادی را به همراه داشته باشند.

وی تاکید کرد: مردم باید از مسافرتهای غیر ضروری در حال حاضر خودداری کنند.