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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

سرهنگ حجت آبادی:

همه جاده های کرمان باز است/ لزوم خودداری از مسافرتهای غیر ضروری

همه جاده های کرمان باز است/ لزوم خودداری از مسافرتهای غیر ضروری

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان کرمان با اشاره به بارش باران و برف در جاده های کرمان از مردم خواست از مسافرتهای غیر ضروری خودداری کنند.

سرهنگ احمد حجت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون بارندگی در اکثر راههای استان کرمان به صورت باران و برف تداوم دارد، اما تمام راههای استان باز است و رفت آمد در آنها جریان دارد.

وی گفت: بارندگی در جاده کرمان - بافت، کرمان - جیرفت و جاده رابر به صورت برف گزارش شده است.

سرهنگ حجت آبادی افزود: از مسافران می خواهیم قبل از حرکت در جاده به زنجیز چرخ مجهز شوند و سیستمهای گرمایشی را چک و وسایل مورد نیاز را امدادی را به همراه داشته باشند.

وی تاکید کرد: مردم باید از مسافرتهای غیر ضروری در حال حاضر خودداری کنند.

کد مطلب 1785958

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