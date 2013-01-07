لزوم برگزاری یادواره شهدا در جامعه کنونی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خرامه گفت: برگزاری یادواره شهدا به‌منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام امروز در جامعه کنونی از ضروریات است.

داریوش دهقان اظهارداشت: شهدا به دنبال احیای آرمان‌های حاکمیت دینی و در راستای تفکر عاشورایی امام حسین(ع) و در مقابله با ظلم و استبداد، خون خود را نثار کشور و دین خود کردند.

وی گفت: شهدای گرانقدر این نظام، دین بزرگی بر گردن ما دارند و دشمنان اسلام بدانند شهدا ذخایر معنوی ملت و نظام محسوب می‌شوند.

فرماندار خرامه افزود: آرامش و سرافرازی در دنیا و آبادانی مملکت را مدیون شهدایی هستیم که سر از پا نشناخته و مقابل دنیا ایستادند تا اسلام زنده بماند.

نگاه به کمیته امداد اعتقادی است

فرماندار مرودشت گفت: نگاه ما به کمیته امداد یک نگاه اعتقادی است نه اداری زیرا کمیته امداد نهادی است که نیتهای خیر را برای اثرگذاری در صلاح و سعادت جامعه مدیریت و سیاست‌گذاری می‌کند.

حسینی روحیه نهادی را برخاسته از تفکر انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: اگر کمیته امداد را فقط در ساختار اداری ببینیم دچار اشتباه شده و از ظرفیت بالای آن محروم می‌شویم.

وی یکی از سیاست های اصلی وراهبردی کمیته امداد امام (ره) را خروج تدریجی خانواده های زیرپوشش کمیته امداد عنوان کرد و افزود: شاخص مهم در این زمینه توانمند سازی خانواده ها و مددجویان در قالب طرحهای اشتغالزایی و خودکفایی است که همین سیاست در چند سال اخیر منجر به کاهش مددجو وایجاد مشاغل پایدار برای آنان شده است.

وی زکات مسئولیت را خدمت به محرومین جامعه دانست واضافه کرد: مسئولیت، امانت و هدیه‌ای الهی است که وسیله‌ای برای امتحان بندگان است و به همین وسیله ظرفیت، کارآزمودگی و تجربه ما مورد سنجش قرار می‌گیرد و چه افتخاری بالاتر از این که بیشترین خدمت برای محرومین ومستضعفین باشد.