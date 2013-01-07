تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام/نقش ایران در بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و همفکری ستاد برگزاری دومین همایش استانی وحدت و بیداری اسلامی در بندرعباس، بیان داشت: اهتمام جدی به موضوع ایجاد وحدت بین آحاد جامعه به ویژه مردم و مسئولان و فرق و مذاهب، رویکرد اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان برای ضربه زدن به دین مبین اسلام، بر ضرورت وحدت در این برهه زمانی تاکید کرد و افزود: تحکیم وحدت بین شیعه و سنی و همدلی و اتحاد ملت های مسلمان از ضروریات مهم جهان اسلام محسوب می شود.

مشاور عالی استاندار هرمزگان رمز پیروزى‏هاى چشمگیر مسلمانان در ابعاد گوناگون را وحدت و به هم پیوستگى آن‏ان دانست و بیان داشت: امروز دشمنان به خوبی به نقش دین اسلام در ایجاد وحدت و برادرى، و نقش وحدت و برادرى در پیشبرد اهداف پی برده اند.

علامه زاده تصریح کرد: این مسئله به قدرى براى دشمن، مهم بوده که براى نفوذ خود به کشورهاى اسلامى، تمام سعى خود را در راستای ایجاد تفرقه به کار گرفته است.

وی از امام خمینى(ره) و مقام معظم رهبری به عنوان منادیان وحدت نام برد و خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام اقشار مختلف مردم در کنار رهبری پیامبرگونه امام (ره) نقش موثری در پیروزى انقلاب اسلامی داشت.

مشاور عالی استاندار هرمزگان در ادامه به نقش انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام راحل(ره) در بیداری اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: تأثیر رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بیداری مستضعفان و مسلمانان جهان بر هیچ کس پوشیده نیست.

علامه زاده گفت: این تأثیر از جنبه دینی، کم نظیر بوده به طوری که شخصیتی را سراغ نداریم که تا این اندازه تفکر، نهضت و عملکردش در تاریخ و در سطح جهان تأثیر گذاشته باشد.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره)، معنای قدرت را نه تنها در جهان اسلام بلکه در کل جهان تغییر داد، افزود: قدرتی که قبل از او متکی بر منافع مادی بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تبدیل به احترام به عقاید، پرورش افکار و اطلاع رسانی شد.

مشاور عالی استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب، تشکل های مردمی متعددی به صورت خودجوش شکل گرفت و ارتباط این تشکل ها با دیگر نقاط جهان برقرار شد که البته خشم و عکس العمل های تند بسیاری از محافل غربی را برانگیخت.

علامه زاده ادامه داد: ملت ایران بدون توجه به این برآشفتگی ها، به صدور معنوی بیداری اسلامی ادامه دادند تا حدی که به برکت الگوی ارائه شده از سوی انقلاب اسلامی برای حضور سیاسی، اجتماعی مردم دیگر کشورها به تدریج به آن چه از دست داده بودند، آگاه شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازخورد برنامه های وحدت آفرین، اظهار داشت: برگزاری دومین همایش وحدت و بیداری اسلامی یکی از برنامه های مهم فرهنگی هرمزگان است که با حضور اندیشمندان شیعه و سنی برگزار می شود.

مشاور عالی استاندار هرمزگان افزود: کارهای مقدماتی این رخداد از قبیل اعلام فراخوان مقاله، داوری آثار و ... انجام شده و پنجم بهمن ماه سال جاری این همایش در سالن شرکت ملی گاز در بندرعباس برگزار خواهد شد.