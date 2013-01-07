توضیحات تکمیلی درباره خبر بررسی نامه تقدیر آمیز نمایندگان مجلس از دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه پیگیری ها حاکی است در جلسه عصر یک شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موضوع نامه نمایندگان در تقدیر از دانشگاه آزاد مطرح شده اما برخلاف اخبار منتشر شده به نقل از یک نماینده مجلس، مساله بررسی امضاهای نامه اصلا مطرح نبوده بلکه درباره محتوای نامه و محورهای آن در کمیسیون بحث شده است.

بنا بر این گزارش چندی پیش 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری از اقدامات رئیس دانشگاه آزاد قدردانی کردند که صحت امضاهای این نامه به تایید کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رسیده است.

در این نامه از اقدامات این دانشگاه در کاهش هزینه های مالی و اجتماعی دانشجویان و تسهیل انتقال آنان تقدیر شده بود .