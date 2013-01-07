مهلت 24 ساعته وزارت نفت به ایرلاین های بدهکار/ پروازها از سرگرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال عدم سوخت رسانی به هواپیماها و کنسل شدن تمامی پروازها، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یک مهلت 24 ساعته به ایرلاین ها داده است تا آنها بدهی خود را به این شرکت تعیین تکلیف کنند.

براین اساس، پروازهای امروز از سر گرفته می شود و مسافران می توانند در ساعت مقرر پروازهای خود را انجام دهند.

براساس گزارش مهر، امروز از ساعت 9 صبح سوخت رسانی به هواپیماهای تمامی ایرلاین ها به جز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی قطع شد و به همین جهت همه پروازها در سراسر ایران کنسل شدند.

این موضوع موجب سردرگمی مسافران و بروز مشکلاتی در فرودگاه های کشور شد. بطوریکه تعداد زیادی از مسافران در سالن های انتظار، سرگردان شده بودند.