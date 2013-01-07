تعامل آموزش و پرورش و تربیت بدنی سبب کشف استعدادهای جدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی روشن عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاونین قدیم و جدید توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی با تاکید بر همکاری و همراهی همه جانبه تمامی هیئت های ورزشی موجود در استان در راستای رشد و پیشرفت ورزش قهرمانی و همگانی در خراسان شمالی عنوان کرد: ورزش استان در بسیاری از رشته های توانمندی و ظرفیت فراوانی دارد و در صورتی که استعدادهای موجود به درستی پرورش داده شوند، خراسان شمالی می تواند به یکی از قطب های ورزشی کشور تبدیل شود.
وی حضور و همکاری هیئت های ورزشی استان را در زمینه توسعه ورزش قهرمانی بسیار ضروری دانست و افزود: پیشرفت مناسب ورزش قهرمانی و همگانی در استان در گرو مشارکت و حضور فعال تمامی هیئت های ورزشی است.
روشن در ادامه بر تعامل و ارتباط بین ادارات آموزش و پرورش و ورزش و جوانان تاکید کرد و گفت: تعامل مناسب و سازنده بین آموزش و پرورش و تربیت بدنی سبب کشف استعدادهای جدید و توسعه ورزشی می شود.
در پایان این مراسم با قدردانی از زحمات چهار ساله سیداحمد وکیلی، طی حکمی از طرف مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی، حمید مختارنژاد به عنوان معاون جدید توسعه امور ورزش این اداره کل معرفی شد.
علی مختارنژاد از نیروهای آموزش و پرورش خراسان شمالی است که اصالتا بومی شهرستان اسفراین محسوب می شود و پیش از این در بخش تربیت بدنی آموزش و پرورش فعالیت می کرده است.
سیداحمد وکیلی معاون پیشین توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز از سال 87 به این سمت منصوب شده بود و یکی از شاخص ترین اقدامات وی در مدت حضور حدودا چهارساله در این مسئولیت، افزایش تعداد هیئت های ورزشی استان از حدود 25 هیئت به 45 هیئت ورزشی است.
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