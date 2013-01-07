2500 ساعت مشاوره دینی در کنگان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم اهرمی عصر دوشنبه در نشست مسئولان فرهنگی شهرستان کنگان اظهار داشت: شورا عبارت از تضارب آراء و اصطکاک فکرها و جرقه مغزها است که همین امر موجبات رشد و بالندگی آدمی را فراهم می سازد.

وی یکی از راه‌های تسهیل رشد هماهنگ و همه جانبه را ایجاد بستر مناسب برای تعالی انسان و شناخت و رفع مشکلات موجود در زمینه تربیت صحیح، ارائه خدمات روانشناختی، تربیتی و مشاوره‌های دینی عنوان کرد که این اداره توانسته در سال 91 با انجام دو هزار و 500 ساعت مشاوره به این مهم دست یابد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان خاطرنشان ساخت: انقلاب اسلامی این درس بزرگ را به ما آموخته که حیات و بالندگی معنوی جامعه، بستگی تام و تمام به پویایی معنوی و اخلاقی نسل جوان و غنای فرهنگ مذهبی آنان دارد.

وی تصریح کرد: تداوم و تکامل انقلاب اسلامی در گرو پرورش نسلی مهذّب و منزه، اخلاقی و ایمانی است که مستلزم همت، تلاش و ابتکار در ساختن معنویت فرزندان این مرز و بوم، وظیفه همه و مسئولیتی است که سعادت فرزندان خود و حیات طیبه آنان را هدف قرارداده است که بی‌شک این خود یکی از وظایف خطیر متولیان فرهنگی به ویژه سازمان تبلیغات اسلامی است.

حجت‌الاسلام اهرمی در ادامه بیان داشت: انتخاب مسیر درست، دقیق و تعیین سرنوشت ها با مشاوره و مشورت امکان پذیر است.

وی افزود: با توجه به غنای تعالیم دینی و تأکید مکرر دین مبین اسلام بر مشاوره و مشورت کردن، این اداره توانسته با دعوت از روحانیون و مبلغین آگاه در ایام‌های ماه رمضان، ماه محرم، ایام فاطمیه و سایر مناسبت ها با انجام مشاوره های دینی، اخلاقی و خانوادگی به صورت حضوری و مکاتبه ای به اجرای مشاوره‌های دینی به منظور تبیین ارزش‌های اسلامی و تعمیق آگاهی‌های دینی و اعتقادی، مقابله با ترویج عقائد و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی، بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، توسعه و تعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی مردم اختصاص دهد.