روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران قمی در رشته های مختلف و میادین گوناگون داخلی و خارجی سال جاری، اظهار داشت: ورزشکاران در صف مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن قرار دارند و استکبار میخواهد به هر طریق ممکن در میان این اقشار نیز نفوذ کند.
وی با تاکید بر اینکه در مقابل این کید دشمن باید همواره آماده و مسلح بود، تصریح کرد: ورزشکاران ما مقتدائی همچون امیر مومنان حضرت امام علی(ع) دارند که با تاسی به این بزرگوار میتوانند خود را در برابر تمام هجمهها بیمه کنند.
سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هدف دشمنان نظام اسلامی از افزایش فشار تحریمها شکست اراده ملت در مقابل خواسته های نابحق بوده است، تصریح کرد: در این برهه از زمان نقش ورزشکاران تمام نقاط کشور از جمله ورزشکاران شایسته رشته های مختلف ورزشی قم در کاهش فشار روانی دشمن بر جامعه و نیز مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان به میهن اسلامی مهم و تعیین کننده است.
وی با تبریک پیروزیهای ورزشکاران قمی در عرصه رقابتهای داخلی و برون مرزی و نیز پیروزی تیم های ورزشی استان قم در مسابقات لیگ های کشور، بیان داشت: هر کدام از این پیروزیها نقطه امیدی برای مردم بوده و نقش ورزشکاران در ایجاد امید در جامعه ارزنده و مفید است.
رمضانی با پرداختن به فواید ورزش برای افراد مختلف جامعه و تاکید بر نهادینه شدن آن در بین آحاد مختلف جامعه و نیز با اشاره به این که ائمه معصومین(ع) همواره به امر ورزش و تندرستی اهمیت میدادند، بیان کرد: ورزش تلفیقی از ابعاد روحی و روانی و جسمانی انسان بوده که با تلفیق آنها روح و جسم به تعالی خواهد رسید.
وی ادامه داد: به رغم برخی کمبودها به خصوص در بخش اعتبارات در سال جاری، عملکرد هیئتهای ورزشی قم مطلوب است و هر یک وظیفه تربیت نوجوانان و جوانانی را به عهده دارند چون اداره آینده کشور به دست این فرزندان خواهد بود.
سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در پایان سخنان خود اظهار داشت: تربیت و آموزش صحیح جوانان در کنار توجه به مسائل فرهنگی برای یادگیران رشتههای ورزشی، ورزشکاران را در ذهن مردم ماندگار خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: نقش ورزشکاران در ایجاد امید در جامعه ارزنده و مفید است و باید این نقش پراهمیت روز به روز جلوهای درست به خود بگیرد.
روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران قمی در رشته های مختلف و میادین گوناگون داخلی و خارجی سال جاری، اظهار داشت: ورزشکاران در صف مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن قرار دارند و استکبار میخواهد به هر طریق ممکن در میان این اقشار نیز نفوذ کند.
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