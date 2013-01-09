اگر برادرم وزیر علوم نبود بهتر بود/ همیشه رأی مثبت کامران را داشتم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو ضمن حضور در خبرگزاری مهر با خبرنگاران گروه حوزه و دانشگاه این خبرگزاری به گفتگو نشست.

* خبرگزاری مهر: از زمانی که شما ریاست دانشگاه آزاد را بر عهده گرفتید همکاری دانشگاه آزاد با وزارت علوم بیشتر از قبل شده و با هماهنگی بیشتری تصمیمات گرفته می شود و به اجرا در می آید آیا این موضوع به نسبت برادری شما و وزیر علوم ارتباطی دارد؟ اصولا ارتباط شما با برادرتان کامران دانشجو در مسائل کاری و شخصی چگونه است؟

- فرهاد دانشجو: دکتر کامران دانشجو دو سال نیم از من بزرگتر است، او متولد 1336 و من متولد 1338 هستم، از زمانهایی که به یادم دارم به عنوان مثال از دو سالگی تاکنون، به یاد ندارم حتی یک کلمه یا جمله با من تند صحبت کرده باشد، به تبع برادر کوچکتری شاید گاهی بلند صحبت کرده باشم اما ما حتی یک بار هم با یکدیگر دعوا نکردیم.

همیشه حمایت برادرم را در تمام مراحل زندگی داشته ام و ارتباط من و کامران جدا از یک ارتباط خونی، رابطه ای قلبی و حسنه است، از این رو همواره در تمام مراحل زندگیم حتی در مواقع مشکلات، بعد از توکل به خدا و امید به پدر و مادرم به کامران رجوع می کنم.

* ارتباط و همکاری دکتر دانشجو در وزارت علوم برای انجام امور دانشگاه آزاد را چگونه می بینید؟ آیا از حمایت وی در این وزارتخانه برخوردار هستید؟

- اگر برادرم وزیرعلوم نبود قطعاً مسائل مربوط به دانشگاه آزاد را در وزارت علوم راحت تر حل و فصل می کردم و اگر نبود من خیلی سریع تر موافقتهای مورد نظرم را برای دانشگاه از این وزارتخانه دریافت می کردم.

در زمان وزارت دکتر زاهدی، من رئیس دانشگاه تربیت مدرس بودم و یکجا تمام مجوزهای رشته های دوره مجازی دانشگاه تربیت مدرس را از شورای گسترش وزارت علوم دریافت کردم.

اگر کامران وزیر علوم نبود بهتر می توانستم با داد و بیداد کارم را پیش ببرم و اجازه نمی دادم برخی دلائل که منطقی نیست مانع کارم شوند و باز هم اگر اخوی وزیر نبود خیلی زودتر از اینها می توانستم مجوز پذیرش دانشجوی بدون کنکور را در مقطع کاردانی به کارشناسی دریافت کنم و اصلاً معنی ندارد وقتی من در دانشگاه آزاد صندلی خالی دارم، این مجوز به راحتی صادر نشود.

بنابراین وقتی برادرم وزیرعلوم است، معذوریتهای اخلاقی دارم.

* پس علت حسنه شدن روابط دانشگاه آزاد و وزارت علوم را در چه می دانید؟

- برای اینکه دو نفر آدم بسیار منطقی و معقولی که دلشان را به هم داده اند در وزارت علوم و دانشگاه آزاد مسئول هستند.

* در زمانی که قرار بود رئیس دانشگاه آزاد شوید حمایت برادرتان از شما چگونه بود؟

- وزیر علوم توصیه ای مبنی بر اینکه ریاست دانشگاه آزاد را بپذیرم یا نپذیرم نداشت اما در طول زمانی که برای ریاست این دانشگاه تعیین شدم، همواره پشتیبان تمام تصمیماتم و در جلسات هیئت امنا، یک رای مثبت من، دکتر دانشجو بود.

سخنان وزیر علوم درباره فرهاد دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در هفته جاری قرار بود پس از پایان نشست خبری‌اش با خبرنگاران در جلسه ای دیگر حاضر شود که با دریافت یادداشتی از مشاورش مواجه شد.

وزیر علوم این یادداشت طنزگونه را با مضمون "سیاسی صحبت نکنید مثل برادرتان آکادمیک صحبت کنید" در جمع خبرنگاران خواند و درباره فرهاد دانشجو گفت: در مبارزه علیه طاغوت و دلسوزی برای نظام و انقلاب، برادرم " فرهاد" از من جلوتر است.

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گفتگو از ندا نظری و فاطمه زارعی