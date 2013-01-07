به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کانون خورشید، از آغاز به کار اولین مرکز ترویج رسانه ای معارف غدیر و صحیفه سجادیه در قم خبر داد.



حجت الاسلام محمد حسین مشکوری با تشریح فعالیت های اولین مرکز ترویج رسانه ای معارف غدیر و صحیفه سجادیه گفت: این مجموعه با عنوان کانون خورشید پیرامون معارف غدیر و صحیفه سجادیه کار خود را آغاز کرده است.



وی ادامه داد: ایده ایجاد این مجموعه پس از اهانت به ساحت مقدس امام هادی(ع) شکل گرفت، با ارزیابی های انجام شده در این موضوع به این نتیجه رسیدیم که دلائل اصلی موفقیت اقدامات صورت گرفته علیه این امام همام، بی اطلاعی مردم درباره ایشان، کم کاری اهل منبر و عدم مطالعه مردم در خصوص سیره ایشان است.



مدیر کانون خورشید افزود: دلیل دیگر راه اندازی این مجموعه تاکیدات مداوم مقام معظم رهبری در خصوص کار بر روی موضوع غدیر است که بارها در سخنرانی‌هایشان فرمودند غدیر مهجور است و باید بر روی آن کار جدی انجام شود، لیکن تاکنون به صورت جدی و مستمر در این خصوص فعالیتی صورت نگرفته است.



مشکوری با بیان اینکه در عصر حاضر و با گسترش رسانه ها انجام کارهای محتوایی مانند چاپ کتاب و همچنین برگزاری دوره های آموزشی با هزینه های بالا اثر گذاری خود را تا حدی از دست داده است، ابراز داشت: با راه اندازی این مجموعه در صدد هستیم حرکتی ممتاز در بستر رسانه انجام دهیم.



وی ادامه داد: کار این مرکز در فاز اول تدوین سیر مطالعاتی کتب غدیر با مشورت از بزرگان و مولفین غدیرشناس است.



مشکوری اظهار داشت: کار رسانه ای برنامه ریزی شده در این مجموعه در سه رده سنی کودک و نوجوان، جوان و بزرگسال طراحی شده است که در سه بخش خطبه غدیر، داستان غدیر و شبهات پیرامون غدیر به مرحله اجرا خواهد رسید.



راهیابی آثار سید حسن موسی‌ زاده به دور نهایی جشنواره تئاتر فجر



با رای هیأت انتخاب آثار مسابقه پوستر سی‌ و یکمین جشنواره تئاتر فجر، دو پوستر سید حسن موسی‌زاده که برای نمایش «وعده موعود» و «ماه معصوم» طراحی شده بود به دور نهایی مسابقه پوستر جشنواره‌ تئاتر فجر راه یافت.



پس از انتشار فراخوان این مسابقه، 197 پوستر از 68 هنرمند به دبیرخانه بخش پوستر جشنواره بین المللی تئاتر فجر ارسال شد که از این میان 68 پوستر به طراحی 36 هنرمند توسط هیأت انتخاب مسابقه پوستر، متشکل از ابراهیم حقیقی، امیر اثباتی و مهدی مهدیان با مدیریت ابراهیم حسینی و مشاوره عباس غفاری، انتخاب و به مرحله برگزاری نمایشگاه راه یافت.



آثار راه یافته به بخش مسابقه پوستر، همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر فجر در معرض بازدید عموم قرار می‌گیرند و برگزیدگان آن در مراسم اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرارخواهندگرفت.



یادآور می شود: سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن ماه به دبیری سعید کشن فلاح برگزار خواهد شد.



پاسخگویی به سوالات مرتبط با سیره پیامبر در رادیو معارف



ویژه برنامه پرسمان اربعین با هدف پاسخ گویی به سؤالات و شبهات شنوندگان درباره سیره و زندگی پیامبر اکرم (ص) و اهل‌ بیت (ع) در دهه پایانی ماه صفر از این شبکه رادیویی پخش می‌شود.



در این ویژه برنامه که از اربعین حسینی تا شهادت امام رضا (ع) پخش خواهد شد و به ترتیب در سه برنامه به پرسش ‌های شنوندگان در مورد مسائل اعتقادی، تاریخی و سیاسی مربوط به اربعین حسینی و سیره امام حسین (ع)، پاسخ داده می‌شود.



ویژه برنامه پرسمان اربعین کاری از گروه فقه و سیره و با سردبیر تهیه کنندگی محمد حسین‌پور و اجرای مرتضی بهرامی خشنودی از 12 تا 23 دی، ساعت 16 روی آنتن می رود.

