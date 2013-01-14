  1. اقتصاد
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۹

صالح آبادی در گفتگو با مهر:

بازار سرمایه حباب ندارد/ نوسانات کوتاه‌مدت طبیعی است

بازار سرمایه حباب ندارد/ نوسانات کوتاه‌مدت طبیعی است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه هم اکنون در بازار سرمایه کشور حبابی وجود ندارد، گفت: این بازار در سال‌های اخیر همواره دارای روند رو به رشدی بوده است.

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر درباره افزایش یکباره قیمت سهام برخی شرکتها در تابلوی بورس و احتمال حبابی بودن آن، گفت: در کلیت بازار سرمایه حبابی نداریم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: یک نکته مهم این است که ما باید بازار سرمایه را در یک روند بلندمدت ارزیابی کنیم و در کوتاه مدت وجود نوسانات طبیعی است و ما اینگونه موارد را نیز داشته ایم.

صالح آبادی ادامه داد: در یک روند چند ساله اگر نگاه شود می بینیم که بازار سرمایه همواره دارای یک رشد مناسب و رو به رشدی بوده است. وی همچنین در خصوص امکان عرضه کالای فیزیکی نفت در بورس نفت نیز گفت: در بورس نفت اگر قرار باشد نفت عرضه شود، خریداران آن را خرید می کنند؛ اما ارسال محموله ها به خارج از کشور و سایر مراحل آن طبق روش‌های متداول انجام خواهد شد.

کد مطلب 1786007

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