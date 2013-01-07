به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم (سوم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ‌ برتر باشگاه‌های کشور با دیدار نزدیک‌ترین تیم‌های مدعی به هم یعنی مهرام و فولاد ماهان در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. مهرام که بعد از دو بازی که مهمد بچیروویچ و صمد نیکخواه بهرامی را به دلیل خارج از کشور در اختیار نداشت، این بازی را با ترکیب کامل برگزار کرد و به پیروزی هم دست یافت.

شاگردان بچیروویچ در حالی برنده این بازی شدند که نتیجه بازی دور رفت را واگذار کرده بودند. بدین ترتیب آنها با پیروزی در دیدار امروز، هم شکست نیم فصل نخست را جبران کردند و هم اینکه در جدول رده‌بندی صعود کرده و یک پله بالاتر از فولاد قرار گرفتند.

پتروشیمی بندرامام و صنایع پتروشیمی هم برگزار کنند دربی ماهشهری‌ها در این هفته از مسابقات بودند. بازیکنان صنایع پتروشیمی هفته گذشته با شگفتی که از شکست دادن همیاری زنجان رقم زدند تا رده ششم جدول رده‌بندی بالا آمدند اما در مصاف برابر صدرنشین نتوانستند دوباره شگفتی‌ساز شوند.

صنایع پتروشیمی همچون مرحله رفت مسابقات بسکتبال لیگ برتر بازنده دربی ماهشهری‌ها شد. این نتیجه دوباره جایگاه این تیم در جدول رده‌بندی را متزلزل کرد اما در مقابل تثبیت صدرنشینی پتروشیمی را به همراه داشت.

همیاری زنجان جزو مدعیانی است که مانند فولاد ماهان دیدار این هفته خود را واگذار کرد اما نه به تیمی که خود مدعی است؛ شاگردان فرزاد کوهیان در این هفته از رقابت‌ها مغلوب البدر بندر کنگ شدند این در حالی است که آنها در مرحله رفت این تیم را با 23 اختلاف امتیاز شکست داده بودند.

بازیکنان همیاری زنجان در شرایطی نتیجه دیدار امشب را واگذار کردند که در صورت برد می‌توانستند به اوضاع آشفته خود که از باخت هفته گذشته برابر صنایع پتروشیمی ایجاد شده بود، سر و سامان دهند اما شکست دوباره آنها زنگ خطر اوضاع بحرانی را برای تیم هیماری زنجان را به صدا درآورد چون این تیم طی دو هفته متوالی متحمل دو باخت دور از انتظار شد.

در این هفته از رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر، نفت سپاهان سومین برد فصل خود و دومین برد متوالی‌اش را جشن گرفت. شاگردان علی توفیق این پیروزی را در قشم و در خانه استقلالی‌ها به دست آوردند.

شهرداری گرگان هم یکی از تیم‌های پیروز در این هفته از مسابقات بود که دو امتیاز خود را از طولانی‌ترین دیدار هفته و این فصل مسابقات به دست آورد. دیداری که تا وقت اضافه سوم ادامه داشت و در پایان رای به برتری گرگانی‌ها داد. شاگردان اسدالله کبیر پس از اینکه در پایان وقت قانونی، وقت اضافه اول و دوم در اعداد 58، 70 و 81 با دانشگاه آزاد مساوی کردند، موفق شدند این تیم را شکست دهند و پس از چهار هفته صاحب برتری شوند.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته دوازدهم (سوم مرحله برگشت) رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مهرام تهران 78 - فولاد ماهان 75

* پتروشیمی بندرامام 94 - صنایع پتروشیمی ماهشهر 72

* استقلال زرین قشم 86 - نفت سپاهان 91

* شهرداری گرگان 93 - دانشگاه آزاد تهران 85

* البدر بندرکنگ 51 - همیاری زنجان 48

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدارهای هفته دوازدهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به جز پتروشیمی که با کسب پیروزی موفق به تثبیت صدرنشینی‌اش شد، جایگاه تیم‌های همیاری زنجان و دانشگاه آزاد هم با وجود باختی که داشتند، تغییر نکرد و صعود مهرام به رده دوم و سقوط فولاد به رده سوم تنها تغییر ایجاد شده بالای جدول رده‌بندی بود.

این در حالی است که نیمه دوم جدول رده‌بندی دستخوش تغییرات زیادی شد و با صعود یک پله‌ای چهار تیم البدر بندر کنگ، شهرداری گرگان، استقلال زرین قشم و نفت سپاهان و سقوط چهار پله‌ای صنایع پتروشیمی همراه بود.

بر این اساس و با توجه به نتایج به دست آمده به جز البدر بندر کنگ چهار تیم دیگر این بخش جدول 15 امتیازی شدند تا از این پس علاوه بر بالای جدول، رقابت میان تیم‌های انتهایی هم حساس‌تر دنبال شود.

جدول رده بندی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان دیدارهای هفته دوازدهم به شرح زیر است:

1 - پتروشیمی بندرامام (11 برد، یک باخت، 23 امتیاز)

2- مهرام تهران (10 برد، 2 باخت، 22امتیاز)

3- فولاد ماهان سپاهان (9 برد، 3 باخت، 21 امتیاز)

4- همیاری زنجان (7 برد، 5 باخت، 19 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (7 برد، 5 باخت، 19 امتیاز)

6- البدر بندر کنگ (4 برد، 8 باخت، 16امتیاز)

7- شهرداری گرگان (3 برد، 9 باخت، 15امتیاز)

8 - استقلال زرین قشم (3 برد، 9 باخت، 15 امتیاز)

9- نفت سپاهان (3 برد، 9 باخت، 15امتیاز)

10- صنایع پتروشیمی ماهشهر (3 برد، 9 باخت، 15امتیاز)

