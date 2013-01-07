فعالیت 30 هزار واحد صنفی در شهرستان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار همدان از آمادگی استان برای همکاری با سرمایه گذاران در بخش های مختلف به ویژه بخش گردشگری خبر داد و بر انجام تعهدات به صورت کامل با این افراد تاکید کرد.

علی محمد آزاد گفت: کسانی که به دنبال آوردن سرمایه گذار به استان و مشارکت آنها در طرح ها هستند، توقعات این سرمایه گذاران از استان همدان را مطرح و بسته پیشنهادی برای همکاری ارائه دهند تا اگر این انتظارات در توان استان بود، تعهد داده شده و انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه در انجام تعهدات داده شده به سرمایه گذاران در استان همدان جدیت وجود دارد، ادامه داد: بخش دولتی شریک سرمایه گذاران در استان همدان است.

آزاد افزود: سهم دولت در این سرمایه گذاری فراهم کردن امکانات و تسهیلات و سود آن ایجاد اشتغال و رونق گردش مالی در استان است و در واقع در این شراکت همه سود خواهند برد زیرا همه در یک مجموعه هستند.

مخابرات همدان موظف به ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان، گفت: مخابرات موظف به ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان است و در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه می شود.

کریم مطهری افزود: واگذاری خدمات شرکتهای ایرانسل و رایتل به دفاتر پیشخوان مجاز است و شرکت ارتباطات سیار نمی تواند ممانعتی در این خصوص ایجاد کند.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان به مردم ارائه دهند در غیر این صورت کارگروه ها باید دستگاه متخلف را معرفی می کنند تا برخورد لازم با آن دستگاه صورت گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اظهار داشت: ارزشیابی دستگاه های اجرایی با واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان صورت می گیرد و این امر دارای امتیاز ویژه ای است.

مطهری خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی در خصوص نحوه انجام خدمات درگاه الکترونیک برای دفاتر پیشخوان دولت شد تا نسبت به بررسی هزینه ها اقدام کنند.

بزرگداشت شهید احمدی روشن 24 دی ماه در همدان برگزار می شود

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان گفت: جایگاه منزلت و شخصیت ارزشمند و والای شهدای جهاد علمی و هسته ای باید برای قشرهای مختلف جامعه تبیین شود.

علی اکبر فامیل کریمی در نشست هماهنگی برای برگزاری یادواره شهید "مصطفی احمدی روشن" افزود: تمامی استانها باید برای شناساندن شخصیت این شهید والامقام تلاش کنند اما به دلیل اینکه این شهید بزرگوار همدانی است، استان همدان باید بیشترین تلاش خود را برای برگزاری مراسم این شهید بزرگوار داشته باشد.

وی اظهار داشت: تمامی توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی همدان باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر و پرشور سالگرد بزرگداشت و نکوداشت شهید احمدی روشن بکار گرفته شود.

فامیل کریمی با بیان اینکه هماهنگی های لازم برای برگزاری باشکوه و پرشور این یادواره انجام شده است، ادامه داد: اولین سالگرد رسمی بزرگداشت شهید احمدی روشن در روز 24 دی ماه جاری در مسجد مهدیه همدان برگزار می شود.

وی بیان داشت: رونمایی از تندیس شهید احمدی روشن و افتتاح غرفه شهدای هسته ای و سایر برنامه های فرهنگی از برنامه های جنبی و تاثیرگذار این مراسم است.

اعطای تسهیلات بانکی همدان براساس نیاز سنجی انجام شود

استاندار همدان بر اعطای تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی همدان بر اساس نیاز سنجی ها تاکید کرد.

علی محمد آزاد در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان از تخصیص اعتبار در محل نامناسب ابراز نگرانی و اظهار کرد: توزیع عادلانه اعتبارات در استان همدان از تعطیلی یا کاهش تولید جلوگیری می کند و اعتبارات درخواستی از سوی متقاضیان نیز باید به واحدهای صنعتی یا کارگاه ها و کارخانه هایی که نیاز واقعی دارند، اختصاص یابد.

وی با انتقاد از نحوه پرداخت تسهیلات به برخی طرح های واحدهای صنعتی و تولیدی استان همدان گفت: تسهیلات به طرح ها و واحدهایی تعلق بگیرد که واقعا نیاز دارند و موجب ارتقا کیفیت و حفظ اشتغال موجود می شود.

آزاد ادامه داد: اگر دستگاهی نسبت به طرحی متعهد شده باید آن را تا حصول نتیجه پیگیری کند که علاوه بر همکاری و همراهی بانکهای عامل در اعطای تسهیلات به متقاضیان، بایددرانعقاد قردادها و تعاملات فی مابین، سرعت عمل داشته باشند.

وی اضافه کرد: کارگاه هایی در استان وجود دارد که با یک دهم ظرفیت خود کار می کنند و فعال کردن این واحدها به مراتب مهم تر از دادن تسهیلات به برخی کارگاه ها و کارخانه هاست .

30 هزار واحد صنفی در شهرستان همدان وجود دارد

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان از شناسایی 30 هزار واحد صنفی در شهرستان همدان خبر داد و گفت: ورود کالاهای قاچاق تهدیدی جدی برای حوزه های اقتصادی اشتغال و تولید است.

علی اکبر فامیل کریمی گفت: ورود کالاهای قاچاق موجب تضعیف بخش های اقتصادی و تولیدی می شود و بخش اشتغال به عنوان یک سرمایه و دغدغه مهم در جامعه با تهدید مواجه می شود.

وی بیان داشت: تشکیل کمیسیون های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیگیری های جدی دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کالا در حوزه تنظیم بازار و سایر حوزه ها نقش موثری در این زمینه دارد و برای جلوگیری از ورود این کالاها باید از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان در ادامه افزود: در ارتباط با نصب بارکد بر روی کالاها و محصولات نیز باید دستورالعمل و قانون خاصی به دستگاه ها ارائه شود و بخش های مختلف در این زمینه توجیه شوند.

وی اظهار داشت: دستگاه های مرتبط باید به صورت جدی بحث واحدهای صنفی غیرمجاز و دست فروش ها را پیگیری کرده و نظمی منسجم به این بخش ها بدهند.