150 برنامه عزاداری در دهه آخر صفر در نهاوند برگزار می شود

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه ها با هدف تعمیق و تعالی مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی، تاکید و توجه به جایگاه پراهمیت ولایت مداری و هویت بخشی فرهنگی با تکیه بر مفاهیم ناب ولایی و ایجاد یکپارچگی و انسجام عملی در فعالیت های مذهبی،در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام گروسی گفت: در دهه آخر صفر 65 مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهری و روستایی این شهرستان اعزام و با حضور در مساجد، حسینیه ها، تکایا، هیئات مذهبی و مراکز علمی به تشریح و تبیین آموزه‌های دینی می‌پردازند.

وی دهه پایانی صفر را فرصت مناسبی برای تبلیغ مباحث دینی دانست و ادامه داد: باید با اعزام مبلغان از این فرصت تبلیغی مناسب به خوبی در راستای تقویت ارزش های فرهنگی و مذهبی در جامعه بهره گرفت.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با اشاره به اینکه امروز مهمترین رسالت روحانیون تبلیغ دین است، افزود: این قشر تاثیرگذار جامعه اسلامی باید احکام اسلام و معارف دینی را برای مردم باز گو کنند و موجب هدایت آنها شوند.

وی اضافه کرد: تحقق این مهم به شکل مطلوب نیازمند مطالعه، آموزش و به روز کردن اطلاعات است.

وی هدف از این اقدام را ترویج و گسترش سیره ائمه (ع) در جامعه بر شمرد و اظهار داشت: تبیین فلسفه قیام عاشورا، اقامه نماز جماعت، بیان اهمیت توجه به ولایت فقیه، پاسخگویی به احکام شرعی و شبهات، پرداختن به آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه از قبیل عرفان‌های کاذب و فرقه‌های نو ظهور از جمله برنامه‌های اجرایی مبلغان و شبکه تبلیغی در دهه آخر صفر شهرستان نهاوند خواهد بود.

حجت الاسلام گروسی عنوان کرد: مراسم ویژه عزاداری سالروز رحلت پیامبربزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) روز جمعه 22 دی از ساعت 10صبح در قالب دستجات سینه زنی و زنجیر زنی از مسجد شهید حیدری با حرکت به سمت مصلای نماز جمعه شهر نهاوند برگزار می‌شود.