اختصاص 100 میلیارد تومان تسهیلات برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور در جلسه کارگروه صنعت و معدن شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه ارتقای سطح تولیدات داخلی باید سرلوحه کارهای مسئولان کشور قرار گیرد، اظهار داشت: تاکید و فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، محدود به امسال نیست بلکه این پیام، خط روشن پیشرفت و اقتدار ایران را در جهان ترسیم می کند.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی که مورد تحریم همه جانبه و ظالمانه دشمنان هستیم، یکی از مهمترین راه های رهایی از این تحریمها، حمایت از صنعتگران و تقویت واحدهای تولیدی است.



این مسئول با بیان اینکه دولت در راستای بهبود وضعیت تولیدکنندگان تلاش می کند، عنوان کرد : شهرستان رباط کریم یکی از قطبهای صنعتی استان تهران است و به منظور رفع مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان، 100 میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است.



نماینده عالی دولت در شهرستان رباط کریم عنوان کرد: اولویت اول ما رفع مشکلات کنونی صنعتگران بوده و اولویت بعدی اشتغالزایی از طریق افزایش سرمایه در گردش و توان نقدینگی واحدها برای توسعه تولید است.



مجیدی شیخی، معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری رباط کریم نیز در این جلسه، با اشاره به مصوبات کارگروه امور اقتصادی تهران پیرامون رفع مشکلات فاز یک شهرک صنعتی پرند اظهار داشت: یکی از اصلی ترین مصوبات این کارگروه، رفع مشکل آب شهرک بود که 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که باید دستگاه های مربوطه هرچه سریعتر سهم خود را بپردازند.

جلسه مشترک کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی استان تهران و شهرستان رباط کریم

جلسه مشترک کارگروه اجتماعی فرهنگی استان تهران و شهرستان رباط کریم در محل این فرمانداری برگزار می شود.

این نشست به ریاست براتلو معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تهران و با حضور جمعی از مدیران کل استانی و روسای سازمانها و نهادهای عضو این کارگروه برگزار خواهد شد.



هدف از برگزاری این جلسه مشترک، بررسی مشکلات و نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان رباط کریم و تصمیم گیری درباره آنهاست. همچنین پیوست فرهنگی مسکن مهر شهرجدید پرند در این جلسه بررسی و تصویب می شود.

مراسم بزرگداشت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در رباط کریم برگزار شد

مراسم ترحیم و تجلیل از مقام شامخ معلم اخلاق، مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی(ره) امروز در مسجد حضرت سید الشهدا(ع) رباط کریم برگزار شد.

این مراسم باشکوه ، با حضور سلیمان پور فرماندار، ائمه جمعه، روحانیت ، مسئولین و اقشار مختلف مردم متدین و ولایتمدار شهرستان رباط کریم برگزار شد.