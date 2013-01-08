به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان باید انواع کارتهای اعتباری لازم برای ثبت نام برای پذیرش در رشته‌های تحصیلی بدون آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ را پیش از ثبت نام از طریق سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org خریداری کنند.

داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی (ریاضی ، تجربی و انسانی) علاقمند به شرکت در گروه آزمایشی هنر نیز هستند، لازم است قبل از آغاز ثبت نام یا ویرایش، کارت اعتباری به مبلغ 8500 تومان را خریداری کرده و اطلاعات آن را در زمان ثبت نام یا ویرایش وارد کنند.

داوطلبان که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی (ریاضی ، تجربی و انسانی) علاقمند به شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز هستند، لازم است قبل از آغاز ثبت نام یا ویرایش، کارت اعتباری به مبلغ ذکر شده را خریداری کرده و اطلاعات آن را در زمان ثبت نام یا ویرایش وارد کنند.

به گزارش مهر، ثبت نام پذیش بدون آزمون سال 91 دانشگاههای پیام نور و غیردولتی از شب گذشته در سامانه سازمان سنجش آغاز شد و تا 24 دی ماه ادامه دارد.