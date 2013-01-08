  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ دی ۱۳۹۱، ۸:۲۴

ثبت نام آغاز شد/

نحوه ثبت علاقه‌مندی برای متقاضیان بدون کنکور/ 24دی آخرین مهلت ثبت‌نام

نحوه ثبت علاقه‌مندی برای متقاضیان بدون کنکور/ 24دی آخرین مهلت ثبت‌نام

داوطلبان شرکت کننده در دوره بدون آزمون دانشگاههای پیام نور و غیردولتی لازم است پیش از آغاز ثبت نام، نکاتی را در خصوص خرید کارتهای اعتباری رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان باید انواع کارتهای اعتباری لازم برای ثبت نام برای پذیرش در رشته‌های تحصیلی بدون آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ را پیش از ثبت نام از طریق سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org خریداری کنند.

داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی (ریاضی ، تجربی و انسانی) علاقمند به شرکت در گروه آزمایشی هنر نیز هستند، لازم است قبل از آغاز ثبت نام یا ویرایش، کارت اعتباری به مبلغ 8500 تومان را خریداری کرده و اطلاعات آن را در زمان ثبت نام یا ویرایش وارد کنند.

داوطلبان که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی (ریاضی ، تجربی و انسانی) علاقمند به شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز هستند، لازم است قبل از آغاز ثبت نام یا ویرایش، کارت اعتباری به مبلغ ذکر شده را خریداری کرده و اطلاعات آن را در زمان ثبت نام یا ویرایش وارد کنند.

به گزارش مهر، ثبت نام پذیش بدون آزمون سال 91 دانشگاههای پیام نور و غیردولتی از شب گذشته در سامانه سازمان سنجش آغاز شد و تا 24 دی ماه ادامه دارد.

کد مطلب 1786028

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