آلودگی هوا مسعود کیمیایی را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست تخصصی "خاطره در شهر" در قالب صد و چهاردهمین جلسه گفتمان از جلسات نقد معماری و شهرسازی، امروز دوشنبه از ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.



نوا توکلی‌مهر، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان منظر ایران (ISLAP) که با مشارکت خانه هنرمندان برگزار کننده این برنامه بود در ابتدای این نشست در مورد غیبت مسعود کیمیایی که قرار بود یکی از سخنرانان این نشست باشد، گفت: متاسفانه آلودگی هوا باعث شد که آقای کیمیایی در بیمارستان بستری شود.



وی افزود: آقای کیمیایی که قرار بود در این برنامه حضور یابد به خاطر آلودگی هوا در بیمارستان بستری شد.

شادمهر راستین فیلمنامه نویس نیز در این نشست این موضوع را تایید کرد.



دومین نشست علمی خاطره در شهر با عنوان "بازخوانی متن شهر به روایت خاطره" با نگاهی به متون، آثار و مستندات خاطرات جمعی در عرصه‌های مکتوب، سینما، تئاتر، معماری و شهرسازی با حضور کامران صفامنش، سید محمد بهشتی، نغمه ثمینی، شادمهر راستین و نوا توکلی‌مهر عصر امروز دوشنبه ۱۸ دی از ساعت ۱۷ تا ۲۰ تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.