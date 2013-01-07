  1. هنر
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۳۷

درخانه هنرمندان اعلام شد/

آلودگی هوا مسعود کیمیایی را راهی بیمارستان کرد

آلودگی هوا مسعود کیمیایی را راهی بیمارستان کرد

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان منظر ایران، در ابتدای برنامه دومین نشست تخصصی خاطره در شهر که در خانه هنرمندان برگزار شد از بستری شدن مسعود کیمیایی به دلیل آلودگی هوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست تخصصی "خاطره در شهر" در قالب صد و چهاردهمین جلسه گفتمان از جلسات نقد معماری و شهرسازی، امروز دوشنبه از ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

نوا توکلی‌مهر، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان منظر ایران (ISLAP)  که با مشارکت خانه هنرمندان برگزار کننده این برنامه بود در ابتدای این نشست در مورد غیبت مسعود کیمیایی که قرار بود یکی از سخنرانان این نشست باشد، گفت: متاسفانه آلودگی هوا باعث شد که آقای کیمیایی در بیمارستان بستری شود.

وی افزود: آقای کیمیایی که قرار بود در این برنامه حضور یابد به خاطر آلودگی هوا در بیمارستان بستری شد.

شادمهر راستین فیلمنامه نویس نیز در این نشست این موضوع را تایید کرد.

 دومین نشست علمی خاطره در شهر با عنوان "بازخوانی متن شهر به روایت خاطره" با نگاهی به متون، آثار و مستندات خاطرات جمعی در عرصه‌های مکتوب، سینما، تئاتر، معماری و شهرسازی با حضور کامران صفامنش، سید محمد بهشتی، نغمه ثمینی، شادمهر راستین و نوا توکلی‌مهر عصر امروز دوشنبه ۱۸ دی از ساعت ۱۷ تا ۲۰ تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

کد مطلب 1786029

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها