85 درصد تعهد اشتغال شهرستان اسلامشهر محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان اسلامشهر با حضور محمدرضا موفق و اعضای کارگروه در فرمانداری اسلامشهر تشکیل شد.



موفق در این جلسه مطالبی را در خصوص پیگیری دستگاه های اجرایی نسبت به ثبت اشتغال ایجاد شده دستگاه ها و همچنین پیگیری بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی مطرح کرد.

این مسئول با اشاره به 11 هزار و 623 شغل ایجاد شده در سال جاری در شهرستان اسلامشهر افزود: سهمیه شهرستان اسلامشهر 13 هزار و 593 شغل اعلام شده که تاکنون بیش از 85 درصد این تعهد انجام گرفته است.

این مسئول اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، دستگاه های اجرایی باید اقدام لازم را در ثبت اشتغال سهم خود در سامانه رصد انجام دهند.



معاون برنامه ریزی فرماندار اسلامشهر با ارائه اطلاعات بدست آمده از بخش مشاغل خانگی، اضافه کرد: با توجه به آمارهای بدست آمده در بخش مشاغل خانگی در این بخش عملکرد خوبی نداریم.



وی گفت: بیش از چهار میلیارد و 900 میلیون تومان در بخش مشاغل خانگی اعتبار داریم که تنها یک میلیارد و 900 میلیون آن جذب شده است.