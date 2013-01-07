  1. عناوین کل
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۴۲

حسینی:

همایش توجیهی انتخابات در قزوین برگزار می شود

همایش توجیهی انتخابات در قزوین برگزار می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین از برگزاری همایش توجیهی انتخابات در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال الدین حسینی گفت: نخستین همایش توجیهی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی در قزوین برگزار می شود.

حسینی گفت: این همایش توجیهی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 دی ماه در قزوین برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این همایش با حضور مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور،  معاونان سیاسی و امنیتی، مدیران کل سیاسی و انتخابات، فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش، فرمانداران و بخشداران استانهای گیلان، زنجان، البرز و قزوین به میزبانی استانداری قزوین برگزار می شود.

حسینی یادآورشد: با برگزاری این همایش زنگ برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط معاون سیاسی وزیر کشور نواخته خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: پس از افتتاحیه این همایش اتاق فکر با حضور معاونین سیاسی و امنیتی و مدیران کل تشکیل و در خصوص  انتخابات بحث و تبادل نظر خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه طی دو روز کارگاههای آموزشی ویژه فرمانداران و بخشداران در خصوص موضوعات مختلف انتخابات، قوانین و مقررات انتخابات رایانه ای برگزار می شود گفت: توجیه و آشنایی با قوانین و مقررات، ارائه اصول و سیاستهای برگزاری انتخابات آتی از مهمترین اهداف این همایش است.

کد مطلب 1786041

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید