نشست فعالان اقتصادی گلستان با تجار چین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر دوشنبه در گرگان برگزار شد، مدیران و نمایندگان شرکت های چینی در زمینه های منابع آب، برق حرارتی، پروژه های انتقال برق، بندرسازی، کشتی سازی، تجهیزاتی مخابرات ثابت و همراه، به معرفی زمینه فعالیتهای خود و چگونگی ارائه خدمات در ایران پرداختند.

فعالان اقتصادی ایرانی نیز در این جلسه به بیان مشکلاتی از قبیل LC و تعویق زمان تحویل آن، مکاتبه به جهت اعتمادسازی درراستای امضای قرارداد با طرف های چینی، غیرقابل مصرف بودن محصول سفارش داده شده، تامین امنیت تجارت با کشور چین و حمایت مقامات چینی در این خصوص پرداختند.

یوهانگ یانگ سفیر چین با ابراز تمایل به بسط و گسترش سطح مبادلات و همکاریها پس از معرفی شرکتهای همراه تصریح کرد: پیشنهادات مطروحه در این نشست در سایت سفارت و سازمان های مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد تا به تبع آن تجار چینی بتوانند با همتایان ایرانی خود ارتباط برقرار کنند.

در ادامه این نشست حمید دامغانی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز پس از ارائه گزارش خلاصه ای از وضعیت تجاری و تولیدی استان گفت: حضور کالاها و ماشین آلات چینی در ایران نشان از حضور فعالان اقتصادی ایرانی در کشور چین دارد و حضور امروز سفیر چین و هیئت تجاری همراه در جمع تجار گلستانی بر اهمیت بیشتر روابط تأکید می کند.

دامغانی ضمن تأکید بر اهمیت کیفیت در کنار کمیت کالاهای چینی اظهار داشت: جوان بودن گلستان سرمایه گذاری را در بخش های مختلف برای دوطرف به همراه دارد.