به گزارش خبرنگار مهر، پرویز شعبانی عصر دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال شهرستان تنگستان با بیان اینکه از سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود، اظهار داشت: 18 طرح اشتغالزایی به ارزش هفت میلیارد ریال و با ایجاد اشتغال برای 18 نفر به تصویب رسید.

معاون عمرانی فرماندار تنگستان در ادامه خاطرنشان ساخت: پرونده طرح‌های تصویب‌شده برای اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده اند.

وی ادامه داد: متقاضیان باید ظرف مدت 20 روز نسبت به تکمیل پرونده در بانک‌های عامل اقدام کنند.

شعبانی همچنین عنوان کرد: بیشتر طرح‌های تصویب شده برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش بوده که به تثبیت اشتغال کمک خواهد کرد.