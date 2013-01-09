پاسخ منفی سرمربی سابق صنعت نفت به پیشنهاد یک تیم دسته اولی پرتغال

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه مسئولان باشگاه نفت با آلبرتو کاستا سرمربی وقت خود در اواسط نیم فصل اول قطع همکاری کردند، این مربی به پرتغال بازگشت. کاستا که یکی از مربیان آرام لیگ بود و مشکل اصلی فوتبال ایران را نتیجه گیری صرف میدانست در این مدت هیچ گاه علیه مسئولان باشگاه صنعت نفت صحبت نکرد.
کاستا در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت فعلیاش اظهار داشت: در پرتغال و کنار خانوادهام هستم و استراحت میکنم. البته از تیم "کُویلا" که در لیگ دسته اول پرتغال بازی میکند پیشنهاد داشتم که به این پیشنهاد پاسخ منفی دادم. فعلا قصد ندارم مربیگری کنم.
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