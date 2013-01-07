نخستین پیروزی البدر در نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال البدر بندر کنگ عصر دوشنبه در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور با نتیجه 51 بر 48 مقابل تیم همیاری زنجان به برتری رسید.

در این دیدار که در سالن شهدای خلیج فارس بندرلنگه برگزار شد، دو تیم بازی بسیار نزدیکی را به نمایش گذاشتند و در کسب امتیازات پا به پای یکدیگر پیش رفتند، اما در نهایت این شاگردان محمدرضا اسلامی در تیم البدر بودند که این دیدار را به سود خود تمام کردند.

البدر که در دو هفته ابتدایی نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال مقابل تیم های صنایع پتروشیمی ماهشهر و نفت سپاهان تهران شکست خورده بود با این پیروزی نخستین برد خود در نیم فصل دوم لیگ برتر را کسب کرد.

البدر در پایان هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال با چهار پیروزی و هشت شکست و کسب 16 امتیاز به رده ششم جدول صعود کرد.

همیاری زنجان نیز با هفت پیروزی و پنج شکست و 19 امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفت.

البدر روز پنجشنبه 21 دی ماه در هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال میزبان صدرنشین این رقابتها، پتروشیمی بندرامام است.