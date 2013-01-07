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۱۸ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۱۰

هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال/

استقلال قشم نهمین شکست خود در لیگ برتر بسکتبال را تجربه کرد

استقلال قشم نهمین شکست خود در لیگ برتر بسکتبال را تجربه کرد

قشم - خبرگزاری مهر: نهمین شکست تیم بسکتبال استقلال زرین قشم مقابل تیم قعر جدولی نفت سپاهان تهران رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال استقلال زرین قشم عصر دوشنبه در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال با نتیجه 91 بر 87 مقابل نفت سپاهان تهران شکست خورد.

در این دیدار که در سالن ورزشی تختی جزیره قشم برگزار شد، بسکتبالیست های استقلال زرین تلاش زیادی را برای پایان دادن به ناکامی های خود طی هفته های اخیر انجام دادند اما در نهایت مقابل تیم پایین تر از خود در جدول شکست خوردند.

استقلال قشم در دو دیدار ابتدایی نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال نیز مقابل تیمهای مهرام و دانشگاه آزاد شکست خورده بود و با این شکست ناکامی های این تیم تداوم یافت.

استقلال قشم در پایان هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال و پس از تجربه نهمین شکست در این رقابتها با سه برد و 15 امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت.

نفت سپاهان نیز با کسب این پیروزی 15 امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد.

تیم استقلال زرین قشم روز پنجشنبه در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال میزبان شهرداری گرگان است.

کد مطلب 1786060

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