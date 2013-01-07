برگزاری کارگاه پیشگیری از وقوع جرم/ اختلال در شبکه تلفن همراه مشترکین

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان فارس در چهارمین کارگاه منطقه ای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان کازرون به تشریح تدابیر و فرایند پیشیگری از وقوع جرم پرداخت.

سید عبدالنبی نجیبی تشکیل چهارمین کارگاه علمی،کاربردی را زمینه تشکیل شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان خواند و افزود: شوراهای استانی پیشگیری از جرم با حضور مسئولان ارشد استان تشکیل شد و تشکیل این شوراها می تواند تعامل، همکاری و هم گرائی سازمانها، ادارات و نهادها را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: اگر چه در قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضائیه واگذار شده اما قوه قضائیه در واقع وظیفه هماهنگی و مدیریت پیشگیری از وقوع جرائم را به عهده دارد، زیرا پیشیگری جز با همکاری همه ادارات و مردم امکان پذیر نیست.

نجیبی با اشاره به نقش مردم در شکل گیری ساختارهای فرهنگی و دستیابی به اهداف پیشگیری از وقوع جرم یادآور شد: تجربه نشان داده هر کاری از مردم شروع نشود ابتر خواهد ماند بنابراین نهادینه سازی کار باید با استفاده از ظرفیت های مردمی انجام شود.

معاون قضایی دادگستری فارس تصریح کرد: این کارگاه علمی کاربردی با ایجاد هم گرایی، بهره وری از ظرفیت ها را افزایش داده و از اقدامات موازی جلوگیری خواهد کرد.

اختلال در شبکه تلفن همراه مشترکین استان فارس

شبکه تلفن همراه مشترکین استان فارس دچار اختلال می شود.

از ساعت 12 امشب دوشنبه بمنظور ارتقای تجهیزات و بهینه سازی سیستمهای شبکه همراه اول، احتمال بروز مشکلاتی در خطوط مشترکین همراه اول استان فارس و استانهای جنوبی کشور به مدت پنج ساعت وجود خواهد داشت.

رشد23پله ای آموزش وپرورش فارس درجذب هنرجویان فنی وحرفه ای وکاردانش

رئیس اداره آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش اموزش وپرورش فارس گفت: براساس اعلام دفتر آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش درسال تحصیلی جاری آموزش وپرورش فارس توانسته است از رتبه 26 کشوری درسال 90 به رتبه سوم درجذب وگرایش دانش آموزدرپایه دوم به رشته های فنی وحرفه ای وکاردانش ارتقاء یابد.

احمد مرادی افزود: در سالی که توسط رهبر انقلاب به نام تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شد توسعه مهارتهای فنی وحرفه ای از طریق توجه به هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش دردستور کار آموزش وپرورش فارس قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه درصد گرایش دانش آموزان دوره متوسطه در پایه های دوم وسوم به شاخه های تحصیلی فنی وحرفه ای وکاردانش از 67.34 در صد در سال تحصیلی 91-90 به 47.40 در صد در سال تحصیلی 92-91 رسیده، گفت: این افزایش در پایه دوم از 35.35 در صد سال تحصیلی 91-90 به 50.44 در صد در سال جاری رسیده است.

رئیس اداره آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش اموزش وپرورش فارس گفت :هم اکنون 57 منطقه آموزشی در استان فارس مجری رشته های شاخه های تحصیلی فنی وحرفه ای وکاردانش می باشند که در این مناطق 322 هنرستان دولتی وغیردولتی مستقل و 39 هنرستان ضمیمه دبیرستان با بیش از1200 رشته محل فعالیت دارند.

مرادی با اشاره به اینکه از این تعداد 117 هنرستان فنی و204 هنرستان کاردانش دولتی در استان فارس فعال هستند، گفت: تعداد40 هنرستان غیردولتی نیزدراستان در شاخه فنی حرفه ای وکاردانش وجود دارند که 18 باب آن دخترانه و22 باب پسرانه است.