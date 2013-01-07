جابجایی سالانه 28 میلیون مسافر از خطوط ریلی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی مقیمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هنوز از حمل بار ترکیبی از طریق راه‌آهن و سایر مدل‌های حمل و نقلی به گونه ای که توجیه اقتصادی برای فعالان ترانزیت داشته باشد استفاده نشده است.

وی افزود: راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از توان و ظرفیت داخلی، گام بزرگی برای توسعه ناوگان ریلی برداشته و کار متخصصان ایرانی در هشت پروژه رونمایی شده اخیر در محور تهران – مازندران ، هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشت.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از قطارهای سریع السیر که در دنیا رواج فراوانی یافته به دلیل کاهش محسوس ساعت سفر، تمرکز جمعیت در پایتخت را کاهش خواهد داد.

مقیمی اظهار داشت: برای تحقق این هدف یک ریل باس چهاواگنه به ارزش پنج میلیون یورو به خط ریلی تهران -

گرگان اضافه شد که با سرعت و کیفیتی در اندازه استاندارد، روند جابجایی مسافران در خطوط مازندران - گلستان - تهران را تسهیل خواهد کرد.

وی بیان داشت: دو دستگاه لکوموتیو بازسازی شده GM سنگین، یک دستگاه لکوموتیو بازسازی شده سنگین باری GE و همچنین دو دستگاه لکوموتیو زیمنس ایران سفیرنو به ارزش شش میلیون یورو به بهره برداری رسید.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون 13 هزار کیلومتر راه‌آهن در کشور مراحل پایانی ساخت خود را سپری می کند که باید بر اساس سند چشم انداز تا سال 1404، هزار کیلومتر راه‌ آهن در کشور ساخته و بهره‌برداری برسد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بهره برداری از این خطوط ریلی، راه‌آهن ایران به کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، عراق، پاکستان،‌ افغانستان و آذربایجان متصل خواهد شد.

مقیمی گفت : منابع مورد نیاز برای پروژه‌ های در دست اقدام از محل منابع خارجی و یا از طریق منابع بودجه ای و استفاده از مجوزهای ارائه شده به دولت از سوی مجلس از جمله مجوز تهاتر، سهام و واگذاری دارایی و املاک تامین شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر سالانه بیش از 28 میلیون مسافر و 33 میلیون تن بار از طریق خطوط ریلی در کشور جابه‌جا می‌شود.