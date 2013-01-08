ابومسلم در اندیشه شکار سومین لیگ برتری/ طلسم شکنی در اصفهان!

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک‌چهارم نهایی بیست و ششمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور فردا چهارشنبه با برگزاری سه دیدار پیگیری می‌شود که چهره 3 تیم صعود کننده به مرحله نیمه‌نهایی این رقابتها را مشخص می‌کند، دیدارهایی که در صورت بروز شگفتی در آنها، زمینه‌ساز وداع زودهنگام تیم‌های مدعی همچون استقلال و سپاهان با این جام خواهد شد.

فجرسپاسی شیراز - داماش گیلان

ناکامی 6 هفته گذشته شاگردان یاوری در لیگ برتر با پیروزی برابر داماش و صعود به جمع تیم‌های پایانی جام بیست و ششم به فراموشی سپرده می‌شود اما اگر این اتفاق نیفتد، فجر روزهای سخت‌تری را در پیش دارد و بیش از گذشته حسرت ستاره‌هایی که از دست داد، را خواهد خورد.

در نقطه مقابل داماش که در نیم فصل دوم طعم پیروزی را نچشیده، پس از باخت خانگی برابر آلومینیوم و لغو دیدارش با پیکان، استراحت خوبی برای رسیدن به اهدافش در این بازی دارد، اهدافی که امیر عابدینی در قهرمانی جام حذفی آنها را می‌جوید. هرچند آنها در این بازی مهدوی، چاووشی، حاجتی و رودباریان نفرات اصلی تیم خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند.

سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان

این دیدار تنها بازی مرحله یک‌چهارم نهایی است که دو مربی خارجی رودرروی هم قرار می‌گیرند. در یک سوی میدان سپاهان قرار دارد که شکست‌های متوالی‌اش در نیم فصل دوم لیگ فشار زیادی را روی زلاتکو کرانچار وارد کرده است. آنها برای خروج از این فشار و استارت مجدد برای موفقیت در لیگ، به مغلوب کردن نفت نیاز دارند. ضمن اینکه مسئولان این باشگاه شعار قهرمانی در 3 جام را مدت‌هاست سرداده و برای عملی شدن آن، باید نفت را در بازی خانگی شکست دهند.

در این بازی البته طلسم برزیلی‌های لیگ شکسته می‌شود. آنها که 5 تساوی متوالی در لیگ داشته‌اند، فردا برابر سپاهان این طلسم را با پیروزی و یا با شکست می‌شکنند، هرچند انگیزه آبادانی‌ها برای موفقیت در جام حذفی بسیار زیاد است و به فکر جبران ناکامی خود در لیگ، در این جام هستند.

استقلال تهران - ابومسلم مشهد

مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی میزبان آخرین باقی‌مانده از تیم‌های لیگ دسته اولی است. شاگردان قلعه‌نویی که صدرنشین لیگ هم هستند، نمی‌خواهند شانس قهرمانی همزمان لیگ و جام حذفی را از دست بدهند، ضمن اینکه باخت برابر ابومسلم حاشیه‌های این تیم را به مراتب بیشتر می‌کند که با توجه به این دلایل آبی‌های تهرانی تنها به فکر پیروزی در این بازی هستند.

در نقطه مقابل ابومسلم که در زمان حضور در لیگ برتر گربه‌ سیاه استقلال بود، برای موفقیت در جام حذفی در ورزشگاه آزادی کار بسیار سختی را پیش رو دارند. البته پیروزی برابر استقلال مقابل تماشاگران متعصبش، شگفتی‌های ابومسلم که در دو مرحله گذشته پیکان و صبای لیگ برتری را حذف کردند، را تکمیل‌‍تر خواهد کرد.

برنامه 3 دیدار نخست از مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 20/10/91

* فجرسپاسی شیراز - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه دستغیب شیراز

* سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران - ابومسلم مشهد، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم برنده دیدار استقلال تهران - ابومسلم مشهد در مرحله بعدی این جام به مصاف برنده بازی سپاهان - صنعت نفت آبادان خواهد رفت. در سوی دیگر جدول، برنده بازی فجرسپاسی با داماش باید منتظر بماند تا از بین تیم‌های پرسپولیس، نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان، یک تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کند و برای رسیدن به فینال مقابل آن تیم صف آرایی کند.