توضیحات روابط عمومی مجلس درباره سخنان منتسب به لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده است: متاسفانه برخی رسانه ها به نقل از رئیس مجلس چنین عنوان کرده اند که: "در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می شود که کار را برای رسیدگی پیچیده تر می کند."



روابط عمومی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: رئیس مجلس در هیچ قسمتی از سخنان خود در این همایش عبارت «روسای اطلاعاتی » را به کار نبرده است و این فراز از سخنان ایشان نادرست منعکس شده و عبارت صحیح چنین است:"در بسیاری از جرائم اقتصادی رد پای رانت‌های اطلاعات و افراد ذی‌ نفوذ دیده می‌شود و گاهی هم این مسائل را به موج‌های رسانه‌ای تبدیل می‌کنند که این کار را پیچیده‌تر می‌کند."

