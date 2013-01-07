  1. سیاست
۱۸ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۲۳

توضیحات روابط عمومی مجلس درباره سخنان منتسب به لاریجانی

توضیحات روابط عمومی مجلس درباره سخنان منتسب به لاریجانی

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در خصوص سخنان علی لاریجانی در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی توضیحاتی منتشر کرد و خبر برخی رسانه‌ها به نقل از رئیس مجلس در این همایش را ناقص و تحریف شده عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده است: متاسفانه برخی رسانه ها به نقل از رئیس مجلس چنین عنوان کرده اند که: "در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می شود که کار را برای رسیدگی پیچیده تر می کند."
 
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: رئیس مجلس در هیچ قسمتی از سخنان خود در این همایش عبارت «روسای اطلاعاتی » را به کار نبرده است و این فراز از سخنان ایشان نادرست منعکس شده و عبارت صحیح چنین است:"در بسیاری از جرائم اقتصادی رد پای رانت‌های اطلاعات و افراد ذی‌ نفوذ دیده می‌شود و گاهی هم این مسائل را به موج‌های رسانه‌ای تبدیل می‌کنند که این کار را پیچیده‌تر می‌کند."
 

کد مطلب 1786071

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