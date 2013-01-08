هشدار آیت الله سبحانی نسبت به گسترش کلیساهای خانگی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی در دیدار نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی، نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری و استاندار این استان که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: خداوند همواره انسانها را نسبت به امور جاری زندگی امتحان میکند.
وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در کشور گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم در سیطره ظلم و ستم استکبار بودند، ولی بعد از پیروزی انقلاب، تمام مملکت به دست متدینان افتاد.
استاد برجسته حوزه با تأکید بر این که همه ما نسبت به اختیاراتی که داریم، باید بر اساس اصول دینی و اسلامی حرکت کنیم، افزود: باید بدانیم که در این مدت عمر انقلاب، متدینان حداکثر خدمت را داشتهاند.
وی افزود: بنده به تاریخ 70 ساله کشور اشراف دارم، با مقایسه امروز نسبت به گذشته، باید گفت که در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... پیشرفتهای گستردهای به دست آوردهایم.
آیتالله سبحانی با اشاره به بروز مشکلات از خارج کشور برای نظام اسلامی گفت: امروز دشمن، جنگ نرم گسترده ای را نسبت به نظام اسلامی ایران به راه انداخته است که در این راستا، دو جریان بیشترین و گستردهترین فعالیتهای زیرزمینی را انجام میدهند که نخست کلیساهای خانگی و دیگری نیز فعالیت وهابیون با حمایت عربستان سعودی و قطر میباشد.
وی وهابیت را خطری برای تمام اسلام معرفی کرد و گفت: اهل سنت واقعی نسبت به وهابیت دارای تفاوتهای اساسی میباشد، چراکه در نظر اهل سنت اولیا و انبیای الهی دارای جایگاه هستند و در مناستهای مختلف مجالس عزا و شادی برای آنها برگزار میشود، در حالی که در اندیشه وهابیت، با این مسئله مبارزه میشود.
این مرجع تقلید با بیان این که مخاطبان کلیساهای خانگی، افراد منحرف و بی قید و بند نسبت به دین است، ادامه داد: مخاطبان وهابیت، افراد متدین و اهل دعا و ذکر میباشند؛ در این شرایط، بر تمامی اقشار جامعه و متولیان فرهنگی کشور، به ویژه روحانیت لازم است که هوشیارانه نسبت به این دو قشر جوان جامعه برنامهریزی جامعی داشته باشند و محلهای خطر را شناسایی و آنها را برطرف سازند.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله سبحانی در پایان افزود: وهابیت با توجه به این که در شبهه افکنیهای خود به آیات قرآن و برخی روایات استناد میکند، از این رو لازم است که روحانیت هوشیارانه وارد عمل شده و بر اساس آیات و روایات، پاسخ این شبهات را ارائه نماید.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان نسبت به گسترش کلیساهای خانگی در مناطق مختلف کشور و منحرف ساختن جوانان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی در دیدار نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی، نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری و استاندار این استان که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: خداوند همواره انسانها را نسبت به امور جاری زندگی امتحان میکند.
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