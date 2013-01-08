دولت نباید درهای مصرف ارز را باز می گذاشت/ در شرایط "جنگ احزاب" هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حسینیان دوشنبه شب در خیمه گلستان شهدای اصفهان افزود: با بازگذاشتن درهای مصرف ارز در کشور چند میلیون لوازم آرایشی داخل کشور شود و علاوه بر آن این موضوع سبب شد تا صنعت داخلی کشور بدون مصرف و معطل شود.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از پیش تر شرایط را تذکر داده بودند اما خیلی ها به آن گوش نمی دادند و در حال حاضر مسئولین شبانه روزی تلاش می کنند تا مشکلات حل شود.

وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم تصریح کرد: مردم باید به گونه ای اقدام کنند تا در انتخابات ریاست جمهوری با سهل انگاری مبادا عده دیگری به وجود آیند.

دشمن یک جنگ تمام عیار بر علیه ما پیش بینی کرده است

حسینیان اظهار داشت: نباید فراموش کرد که دشمن آرام نیست و با تمام وجود یک جنگ تمام عیار را بر علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده و علت آن این است که جمهوری اسلامی ایران تمام قد در برابر مستکبرین ایستاده و باعث بیداری اسلامی در سراسر جهان اسلام شده است.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران باعث شد حکومتهای دست نشانده آمریکا و هم قسم با اسرائیل متزلزل شوند و چند بچه شیعه حزب ا... یک حکومت مقتدر که رعب و اسم آن پشت عربها را می لرزاند و با چند سلاح عادی این حکومت را شکست دهد، حکومتی که چهار ارتش عربها را در عرض شش روز شکست داد.

چند بچه حزب اللهی دماغ رژیم صهیونیتی را به خاک مالیدند

حسینیان گفت: اکنون این چند بچه باعث شدند تا رژیم صهیونیستی دماغش به خاک مالیده شود و در واقع فلسطین از سال 1327 تا کنون ارتش آزادی بخش داشت که حدود 70سال می شود و همواره شکست می خوردند اما بعد از انقلاب اسلامی ایران به این خود باوری رسید که می توانند با تکیه بر اسلام دشمن را شکست دهند.

جمهوری اسلامی ایران با افتخار اعلام کرد به حزب ا... سلاح می دهد

رئیس کتابخانه اسناد انقلاب اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در کمک به فلسطین هم قدرت نمایی کرد و گفت این سلاح ایران است و یک گروه کوچک و سلاح ساده ایران است و نظام جمهوری اسلامی ایران این قدرت را دارد و برای همین است که آنها دائما برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران نقشه می کشند.

مراقب باشیم در جنگ احزاب واقعه کربلا و عاشورا تکرار نشود

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری اظهار داشت: اکنون موقعیت ما جنگ احزاب است.

حسینیان گفت: در جنگ احزاب تمام مشرکین یعنی کفر به تمام دست در دست هم دادند و یک جنگ بر علیه پیامبر گرامی اسلام تدارک دیدند اما پیامبر (ص)و مومنین یک ماه در شرایط خشکسالی تمام فشار دشمن را تحمل کردند تا در نهایت پیروز شدند.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط حاضر مقام معظم رهبری موقعیت ما را با غرب موقعیت جنگ احزاب دانسته اند و واقعلا شرایط این گونه است.

وی ادامه داد: آمریکا هر روز برای ایران بهانه تراشی می کند چنانچه در سه ماهه اول سال نفت ایران را به شدت فروش آن کاهش یافت که البته اکنون این فروش به وضعیت عادی رسیده و در شرایطی به برخی کشورها می گویند از ما نفت بخرند و پولش را ندهند و یا بانکهایی که رده چندمی را که ما با آنها قرارداد می بندیم را شناسایی و یا سهام آن را می خرند و یا آن بانک را تحریم می کنند و در واقع واگو کردن برخی مسائل برای مردم دشوار بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در اول سال یک دلار نمی توانستیم جابجا کنیم و باید با کیف دستی جابجا می شد که البته این نیز قابل اعتماد نبود.

حسینیان در ادامه اظهار داشت: ایران دو شبکه تلویزیونی داشت که اروپائیانی که شعار آزادی و دموکراسی می دهند این دو برنامه تلویزیونی را قطع کردند و از همه طرف به ما فشار می آورند و حتی تحمل شنیدن یک کانال تلویزیونی را در برابر چند میلیون کانال خود نداشتند.

در رکاب رهبری باشیم تا حادثه کربلا تکرار نشود

رئیس کتابخانه اسناد انقلاب اسلامی در ادامه تصریح کرد: باید شرایط موجود را تحمل کرد و در رکاب مقام معظم رهبری ایستاد تا حادثه کربلا و عاشورا تکرار نشود.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در این مسیر به خداوند توکل داشت و فراموش نکنیم که در این سی و سه سال ما این تجربه را داشته ایم.

استقامت جامعه را پیش می برد، نتیجه کوتاه آمدن خاتمی این بود که ایران را محور شرارت خواندند

حسینیان در ادامه گفت: بدانید که استقامت است که جامعه را پیش می برد و ما تجربه داریم و کوتاه آمدن در این مسیر به معنی تمام شدن کار است.

وی گفت: در دوران ریاست جمهوری خاتمی او یک مصاحبه تلویزیونی با CNN داشت و در واقع خواست تا یخ روابط با آمریکا را ذوب کند و حتی از غنی سازی اورانیم نیز عقب نشینی کرد که نتیجه آن این بود که بوش ایران را محور شرارت خواند.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محور شرارت در واقع یک محور حقوقی است که می خواهد یک کشور را که صلح جهانی را بر هم زده است از هستی ساقط و این کشور بمب باران شود.

حسینیان تصریح کرد: این عقب نشینی در واقع هیچ چیزی را نصیب کشور ما نکرد و به ما چیزی نداد.

امروز، وقت عقب نشینی نیست

رئیس کتابخانه اسناد انقلاب اسلامی اظهار داشت: امروز دیگر جای عقب نشینی نیست و در جایی هستیم که باید استقامت کرد.

حسینیان در بخش پایانی این قسمت از سخنان خود تصریح کرد:وظیفه اول ما این است که در جامعه انتظار شهادت را کشیده و پس از آن خودمان و ارزشهای اسلام را بشناسیم و در نکته سوم تبعیت از مقام معظم رهبری را در دنبال کنیم.

یکی از دردهای جامعه انتظار نکشیدن شهادت است

رئیس کتابخانه اسناد انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از وظایف مومنان در انتظار شهادت بودن است گفت: این موضوع در حال حاضر کمتر مورد تحقیق قرار می گیرد و یکی از دردهای ما مشکل انتظار نکشیدن شهادت است.

وی ادامه داد: شیعه باید دو انتظار را همواره داشته باشد که یکی از آنها انتظار ظهور حضرت مهدی (عج) است و مسئله دوم انتظار شهادت کشیدن است و مومن باید انتظار شهادت را داشته باشد و درس امام حسین (ع) باید سر مشق ما باشد.

بسیاری ادعای ایمان می کنند اما در راهش گام بر نمی دارند

حسینیان ادامه داد: یکی از دردهای جامعه ما این است که بسیاری ادعای ایمان می کنند اما در مسیرش حاضر نیستند جان خود را هدیه کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: زندگی مبارزه و جنگ است و زندگی در خوشی و عیش ونوش نیست که در واقع کسی که آرزوی چنین زندگی را داشته باشد یک آرزوی حیوانی است.

رئیس کتابخانه اسناد انقلاب اسلامی ادامه داد: انسان باید منتظر شهادت باشد و اگر در حال حاضر کشور ما عزتی دارد به برکت خون همین شهیدان است.