صادرات از گمرک دو غارون 30 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، امید جهان خواه در حاشیه بازدید فرماندار تایباد از گمرک دوغارون اظهار کرد: حجم صادرات از این گمرک 61 میلیون و 766 هزار و 590 تن است.



رئیس گمرک دوغارون افزود: ارزش دلاری حجم صادرات 242 میلیون و 878 هزار و 10 دلار است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 24 درصد رشد را نشان می دهد.



جهان خواه تصریح کرد: سهم گمرک دوغارون از صادرات خراسان رضوی 42 درصد وزنی و24 درصد ارزشی است.



وی گفت: آهن آلات، سیمان و فرآورده های سوختی، عمده اقلام صادره از این گمرک در شرق خراسان رضوی است.



در ادامه محمد عارف عارفی، فرماندار تایباد اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های گمرک، علاوه بر رونق اقتصادی، موجب توانمندی مرزنشینان می‌شود.



فرماندار تایباد بیان کرد: این گمرک به دلیل مجاورت با مرز افغانستان دارای استعدادها و ظرفیت‌های فراوانی در زمینه صادرات و ترانزیت کالا بوده و سهم مهمی در صادرات خراسان رضوی دارد.



عارفی با اشاره به نقش موثر مناطق مرزی و گمرک در رشد اقتصادی شهرستان، افزود: برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت‌های گمرک علاوه بر رونق اقتصادی کشور موجب توانمندی مرزنشینان شده تأثیر بسزایی نیز در کاهش میزان قاچاق کالا داشته و ارتقای سطح تولید ملی را نیز در پی خواهد داشت.



وی فراهم کردن تسهیلات لازم در بخش حمل‌ و نقل و کاهش مشکلات ترافیکی محورهای منتهی به گمرک بین‌المللی دوغارون را موجب افزایش شتاب توسعه تجاری عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی و رفع مشکلات ترافیکی علاوه بر کاهش تلفات انسانی در محورهای منتهی به گمرک دوغارون تایباد، صادرات و ترانزیت کالا را افزایش داده و رونق بیش از پیش اقتصادی را در این نقطه مرزی در پی خواهد داشت.



فرماندار تایباد تاکید کرد: گمرک دو غارون به لحاظ موقعیت مهم استراتژیکی و همجواری با کشور افغانستان کانال ارتباطی و مسیر ترانزیتی غرب به شرق بوده و بستر مناسبی برای تجارت، صادرات و واردات و ترانزیت کالا و مسافر در شرق کشور است.