صادرات از گمرک دو غارون 30 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، امید جهان خواه در حاشیه بازدید فرماندار تایباد از گمرک دوغارون اظهار کرد: حجم صادرات از این گمرک 61 میلیون و 766 هزار و 590 تن است.
رئیس گمرک دوغارون افزود: ارزش دلاری حجم صادرات 242 میلیون و 878 هزار و 10 دلار است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 24 درصد رشد را نشان می دهد.
جهان خواه تصریح کرد: سهم گمرک دوغارون از صادرات خراسان رضوی 42 درصد وزنی و24 درصد ارزشی است.
وی گفت: آهن آلات، سیمان و فرآورده های سوختی، عمده اقلام صادره از این گمرک در شرق خراسان رضوی است.
در ادامه محمد عارف عارفی، فرماندار تایباد اظهار کرد: استفاده از ظرفیتهای گمرک، علاوه بر رونق اقتصادی، موجب توانمندی مرزنشینان میشود.
فرماندار تایباد بیان کرد: این گمرک به دلیل مجاورت با مرز افغانستان دارای استعدادها و ظرفیتهای فراوانی در زمینه صادرات و ترانزیت کالا بوده و سهم مهمی در صادرات خراسان رضوی دارد.
عارفی با اشاره به نقش موثر مناطق مرزی و گمرک در رشد اقتصادی شهرستان، افزود: برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیتهای گمرک علاوه بر رونق اقتصادی کشور موجب توانمندی مرزنشینان شده تأثیر بسزایی نیز در کاهش میزان قاچاق کالا داشته و ارتقای سطح تولید ملی را نیز در پی خواهد داشت.
وی فراهم کردن تسهیلات لازم در بخش حمل و نقل و کاهش مشکلات ترافیکی محورهای منتهی به گمرک بینالمللی دوغارون را موجب افزایش شتاب توسعه تجاری عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی و رفع مشکلات ترافیکی علاوه بر کاهش تلفات انسانی در محورهای منتهی به گمرک دوغارون تایباد، صادرات و ترانزیت کالا را افزایش داده و رونق بیش از پیش اقتصادی را در این نقطه مرزی در پی خواهد داشت.
فرماندار تایباد تاکید کرد: گمرک دو غارون به لحاظ موقعیت مهم استراتژیکی و همجواری با کشور افغانستان کانال ارتباطی و مسیر ترانزیتی غرب به شرق بوده و بستر مناسبی برای تجارت، صادرات و واردات و ترانزیت کالا و مسافر در شرق کشور است.
مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس گمرک دو غارون از افزایش رشد 30 درصدی صادرات در هشت ماهه نخست سال جاری در گمرک دوغارون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امید جهان خواه در حاشیه بازدید فرماندار تایباد از گمرک دوغارون اظهار کرد: حجم صادرات از این گمرک 61 میلیون و 766 هزار و 590 تن است.
نظر شما