به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر لاريجاني كه عصر دوشنبه در همايش بزرگ فرهنگيان در مجموعه ورزشي شهيد شيرودي تهران سخن مي گفت، سه عنصر تربيت انسان هاي بصير، خانواده سالم و جامعه پيشرو را از اركان اصلي سعادت ملي در هر جامعه دانست.

وي افزود: در مكتب اسلامي، درهم تنيدگي ارواح انساني، سعادت ملي را به وجود مي آورد و كسي جز معلم نمي تواند همگرايي فكري و همزيستي متعالي بشريت را ايجاد كند.

نامزد انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد : چنانچه معلمان به معارف آشنا بوده و مسير سعادت را بدانند، بذر گيرايي را در جامعه توزيع مي كنند و خانواده هايي سالم در جامعه شكل مي گيرد كه مي توانند به عنوان اعضاي يك ملت پيشرو، توسعه را در كشور تضمين كنند.

لاريجاني افزود : امروز، توسعه يافتگي در گرو تربيت نيروي انساني كارآمد، است و تحقق اين مهم بر دوش معلمان فهيم و سختكوش كشور است.

وي با اشاره به مشكلات فرهنگيان و معلمان اظهار داشت: مهم ترين مشكل معلمان معيشت آنها است و اگر چه در گذشته براي علاج آن گام هايي برداشته شده، اما متاسفانه اين مشكل هنوز رفع نشده است و معلمان براي ايجاد خلاقيت و دانش آموزي در جامعه فراغت ذهن ندارند.

لاريجاني در ادامه به تغيير نظام تربيتي به علت رشد تكنولوژي اشاره كرد و اظهار داشت: در گذشته اطلاعات و علوم صرفا از طريق معلمان به جامعه منتقل مي شد، اما ظهور پديده "آي.تي"، مسير دانش اندوزي را كوتاه كرده و ساختار تعليم را دستخوش تحول كرده است.

وي "فلسفه تعليم و تربيت" را "رشد خلاقيت" دانست و اضافه كرد: اگر توسعه خلاقيت ركن بدانيم بايد سيستم آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور را تغيير دهيم.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ركن اول تغيير در نظام آموزشي كشور را "رسيدگي به مشكل معيشت معلمان" دانست و تصريح كرد: "دولت اميد" پس از كارشناسي به اين نتيجه رسيده است كه بايد قدرت خريد معلمين تا سقف دو برابر افزايش يابد تا آنان هواي تازه استنشاق كنند.

لاريجاني ديگر اركان تغيير نظام آموزشي را "تصحيح روش آموزش به نفع رشد خلاقيت و نهادينه كردن روح تفكر در دانش آموزان و پرهيز دادن آنان از حركت به سوي انباشت اطلاعات، بازسازي و باروري ذهن معلمان، اصلاح روش آزمون در كشور" عنوان كرد.

بر اساس اين گزارش، در ادامه دكتر لاريجاني به برخي سوالات حاضران پاسخ داد.

لاريجاني در پاسخ به سوالي كه وعده هاي خود را چگونه تضمين مي كنيد، اظهار داشت: من دغدغه ها و نگراني هاي شما را درك مي كنم ولي در حال حاضر فقط ايده هاي خود را مطرح مي كنم و نمي توانم مشكلات شما را حل كنم . شما مي توانيد با شنيدن اين نظرات و پذيرش آن، دولتي را انتخاب كنيد كه بتواند اين حرف ها را اجرايي كند.

اين نامزد رياست جمهوري، مهمترين مشكل كشور را "بيكاري" و علت اصلي آن را "فقدان تناسب نوع آموزش كشور با فرصت هاي شغلي موجود" عنوان كرد و گفت: "راه حل اصلي اين مشكل، واگذاري مسووليت هاي اداري به مديران جسور و تحول خواه، جهت گيري دولت به سوي كارآفريني و توليد داخلي و جلوگيري از ورود مديران ارشد به فعاليت هاي اقتصادي است.

وي افزود: مساله ازدواج جوانان و اعتياد از ديگر مشكلاتي هستند كه مردم با آن دست به گريبان شده اند، اما به اعتقاد بنده اگر دولت آينده بتواند با ايجاد 800 هزار فرصت شغلي جديد معضل بيكاري را حل كند، مي تواند مشكلات مذكور را نيز از سر راه جوانان بردارد.

لاريجاني همچنين "گراني و تورم" را از ديگر مشكلات كشور دانست و اظهار داشت: ريشه گراني و تورم "رشد نقدينگي بر اثر كسري بودجه" است و دولت اميد معتقد است اين مشكل را مي توان با "كاهش حجم دولت" بر طرف كرد.

رييس سابق سازمان صدا وسيما در ادامه جلسه پرسش و پاسخ از عملكرد خود در اين سازمان دفاع كرد و متذكر شد: مديريت سازمان صدا وسيما مديريت سلايق گوناگون و كاري بسيار سخت است ، اما از زماني كه اينجانب در اين جايگاه قرار گرفتم استراتژي سازمان را بر مبناي افزايش توليدات بر مبناي جوهره ديني قرار داده ام.

لاريجاني افزود: ما همواره تلاش كرديم با احترام به سلايق مختلف سمت و سوي محصولات خود را به سوي موضوعات ديني و معنوي ببريم تا افراد جامعه به فراخور نياز خود از آنها بهره مند شوند، در غير اين صورت ديگران محصولات خود را عرضه مي كنند و جامعه به سوي توليدات آنان حركت مي كند.

وي ادامه داد: در سال 72 تنها دو شبكه در كشور فعاليت داشت، اما امروز چهل شبكه (25 شبكه استاني و پانزده شبكه ملي و فراملي ) بر اساس آموزه هاي اسلامي و متناسب با نيازهاي افراد مختلف جامعه برنامه دارند و اقشار مختلف مردم در سنين متفاوت از آنها استفاده مي كنند.