محمد علی‌آبادی درگفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که اساسنامه چه زمانی کاملا اصلاح و به وزارت ورزش ارسال می‌شود؟ تصریح کرد: اساسنامه در حال ویرایش‌های آخر است و فکر می‌کنم تا پایان هفته جاری یا حداکثر هفته آینده به وزارت ورزش و جوانان ارسال و سپس به IOC فرستاده شود.

رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که چه تغییراتی در اساسنامه صورت گرفته است؟ خاطرنشان کرد: تغییرات زیادی در اساسنامه کمیته ملی المپیک صورت نگرفته است. در اساسنامه جدید به فدراسیون‌های ورزشی قدرت داده شده و همچنین تصمیم‌گیری‌ها هم به ورزشی‌ها سپرده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون‎هایی که با سرپرست اداره می‌شوند و روسایی که از نظر کمیته بین‌المللی المپیک به رسمیت شناخته نمی‌شوند، حق رای دارند؟ اظهار داشت: در اساسنامه نکات کلی و جامع آمده است و در این خصوص باید دید که نظر مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک چیست.