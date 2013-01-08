نمایشگاه عکس محرم 1432 در سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام اربعین حسینی و ایام سوگواری ماه صفر، سالروز رحلت حضرت محمد(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا (ع) نمایشگاه عکس «محرم 1432» در گالری خورشید حوزه هنری استان سمنان گشایش یافت.

در این نمایشگاه 22 اثر عکس از عکاسان استان سمنان که به بخش نمایشگاه نخستین جشنواره عکس «آن» با موضوع محرم و مراسم و آیین‏های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در استان سمنان راه یافته بودند، در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا 20 دی ماه از ساعت 8 تا 16 در گالری خورشید حوزه هنری استان سمنان پذیرای علاقمندان خواهد بود.

سومین جشنواره عکس «آن» به صورت منطقه ای و در پنج استان سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با موضوعات "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، "مفهومی و انتزاعی" و "دعا، نماز، نیایش، نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز ظهر عاشورا و ..." برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره منطقه ای عکس «آن» ، 25 دی ماه است و آثار در اسفند ماه سال جاری انتخاب و در فروردین ماه سال آینده جوائز منتخبان اهدا و آثار منتخب در نمایشگاهی ارائه می شود.

