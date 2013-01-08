بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در جلسه امروز مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه ادامه بررسی طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل را در دستور کار دارند.

نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه این هفته به کلیات این طرح رای مثبت دادند و فوریت آن در جلسه 13 تیرماه سال جاری به دست مجلس رسیده است.

رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در مصوبه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار جلسه امروز مجلس قرار دارد.

نمایندگان همچنین نیز در ادامه جلسه امروز در صورتی که فرصت کافی داشته باشند تقاضای دولت برای بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن طبق اصل 85 قانون اساسی و گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین رد طرح اصلاح ماده 106 آیین نامه داخلی مجلس را بررسی خواهند کرد.

در دستور کار امروز مجلس بررسی سوال عوض حیدرپور نماینده شهررضا از وزیر کشور قرار داشت که به دلیل عدم حضور حیدرپور در جلسه امروز، این سوال در جلسه بعدی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.