ژاپن سفیر چین را به وزارت خارجه این کشور فرا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، آکیتاکا سایکی معاون وزیر خارجه ژاپن "چنگ یونگهوا" سفیر چین در توکیو را امروز صبح به وزارت خارجه فرا خواند و نسبت به ورود کشتی های آن کشور به آبهای نزدیک جزایر مورد اختلاف هشدار داد.

گفته می شود که معاون وزیر خارجه ژاپن از سفیر چین خواسته است تا چنین اتفاقاتی دیگر تکرار نشود.

این اعتراض یک روز پس از آن صورت گرفت که چهار کشتی تجسسی چینی روز گذشته وارد آبهای نزدیک این جزایر در دریایی چین شرقی شدند.

ژاپن و چین درباره چند جزیره در دریایی چین شرقی اختلاف دارند. این اختلاف پس از آنکه ژاپن در سپتامبر سال گذشته (2012) اعلام کرد که این جزایر را از مالکان ژاپنی آن خریداری می کند شدیدتر شد.

این جزایر غیرمسکونی برای چند دهه است که از سوی ژاپن اداره می شود اما چین هم ادعا دارد که متعلق به آن کشور هستند.

چینی ها این جزایر را به سبک خود "دیائویو" می‌نامند در حالی که نام ژاپنی آن "سنکائو" است.

گفته می شود که سفیر چین در این دیدار این جزایر را با نام چینی یاد کرده و بار دیگر آن را جزئی از اراضی کشورش خوانده است.

این دیپلمات چین از پذیرش درخواست طرف ژاپنی سر باز زده است اما در عین حال اعلام کرده که پیام توکیو را به مقام های کشورش منتقل خواهد کرد.