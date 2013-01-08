خراسان جنوبی میزبان 7 هزار مهمان ناخوانده/ خطر تغییر فرهنگ کار

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون فرصت های شغلی چشمگیری در اختیار اتباع افغانی و اتباع بیگانه است که به گفته مسئولان بیشتر این اتباع در مشاغلی که کارگران ایرانی تمایل ندارند مشغول به کار هستند.

اشتغال از اولویت های دولت در سال جاری است در استان مرزی خراسان جنوبی حمایت از نیروی کار بومی و لزوم ساماندهی نیروهای کار خارجی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

ضرورت ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کار آفرینی و توسعه مشاغل جدید از جمله موضوعات مهمی است که مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به آن اهتمام و توجه داشته است.

اما گزارشات حاکی از این است، که برخی از کارفرمایان، به این دلیل که دستمزد کمتری پرداخت کنند کارگران افغانی را بکارگیری می کنند.

هم اکنون اشتغال افاغنه در خراسان جنوبی از دغدغه های اصلی مردم بوده و به طوری که افاغنه ساکن در این استان، با هر شرایطی آماده کار بوده و بسیاری از فرصت های شغلی را از جوانان ربوده اند.

اما این در حالی است که به گفته مسئولان 90 درصد اشتغال کارگران افغان در زمینه هایی است، که کارگران ایرانی تمایل به انجام دادن آن نیستند.

خطرات ناشی از حضور اتباع خارجی غیرمجاز در بازار کار و سوءاستفاده تعدادی از کارفرمایان متخلف از این حضـور غیرقانونی موجب تغییر فرهنگ کار شده و توقعات کاذبی را برای تعدادی از کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کرده است.

حضور اتباع غیرمجاز باعث مشکلات بعدی در زمینه اشتغال شده، که به تبع آن نیز مشکلاتی در عرصه‌ های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ایجاد می ‌شود.

سکونت اتباع خارجی غیرمجاز در حاشیه شهرها و در مکان‌هایی که به صورت غیرقانونی احداث شده‌اند، مشکلات بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را در پی داشته و بر زیبایی شهر تاثیر منفی برجای گذاشته است.

همچنین ازدواج زنان ایرانی با مردان افاغنه از دیگر مشکلات و آسیب های اجتماعی وارد شده به استان بوده که منجر به بروز بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی می شود.

این ازدواج ها در روستاهای حاشیه ای و دوره افتاده خراسان جنوبی مشاهده می شود، که نیازمند بررسی و توجه بیشتر مسئولان است.

بکارگیری غیرمجاز 100 تبعه بیگانه در خراسان جنوبی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از ابتدای امسال 104 کارگر تبعه بیگانه در استان شناسایی شده که به طور غیر مجاز توسط کارفرمایان بکارگیری شدند.

عابدین محمدی اظهارداشت: برای شناسایی کارگران غیرمجاز بیگانه توسط کارفرمایان تیم های بازرسی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته ای یک تا دوبار این تیم ها اعزام می شوند.

وی بر عدم بکارگیری اتباع بیگانه در استان تاکید کرد و بیان داشت: بکارگیری اتباع بیگانه براساس قانون باید اخذ مجوز پروانه اشتغال از وزرات متبوع داشته باشند.

محمدی با اشاره به اینکه در استان اتباع افغانی که در شهرستان بیرجند مجاز به اقامت بوده و کارت اقامت از اداره کل اتباع بیگانه استانداری دارند، اجازه کار در استان را دارند، افزود: در این راستا اتباع بیگانه با برای بکارگیری باید سالانه 140 هزار تومان برای صدور پروانه اشتغال و برای تمدید 100 هزار تومان پرداخت کنند.

به گفته وی افراد بدون کارت اقامت هم می توانند بنا به درخواست کارفرما و ضرورت بکارگیری فرد بیگانه علاوه بر ویزای اقامت ویزای کار اخذ کنند.

وی گفت: در غیر این صورت کارفرما حق بکارگیری افراد فاقد مجوز کار را ندارند.

وی به جریمه های کارفرمایان در صورت بکارگیری اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در مرحله اول به ازای هر روز بکارگیری تبعه بیگانه پنج برابر دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار معادل 65 هزار تومان را باید پرداخت کند.

وی ادامه داد: در صورت تکرار بکارگیری این اتباع در نوبت دوم به ازای هر روز 10 برابر دستمزد کار و در نوبت سوم به مراجع قضایی معرفی می شود.

1500 فرصت شغلی خراسان جنوبی در انحصار افاغنه

محمدی همچنین تعداد فعالان اقتصادی استان را 206 هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون یک هزار و 500 نفر از این تعداد افغانی هستند.

وی بیان کرد: این تعداد در مشاغل گاوداری، مرغداری، ساختمان سازی و کوره آجر پزی اشتغال دارند.

محمدی با اشاره به اینکه تنها 300 نفر از افاغنه شاغل در خراسان جنوبی کارت اشتغال دارند، افزود: مابقی شاغلین بیگانه، بدون مجور در حال فعالیت هستند.

شناسایی 297 تبعه خارجی غیرمجاز در سال گذشته

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از شناسایی 297 تبعه خارجی غیرمجاز طی سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: این تعداد کارگر غیر مجاز در 89 کارگاه تولیدی استان شناسایی شدند.

محمدی با بیان اینکه به دلیل مسائل بین المللی وقوع حادثه برای اتباع غیرمجاز مشکلات متعددی برای کارفرمایان ایجاد می کند، عنوان کرد: کارفرمایان بکارگیری افراد بومی را باید به منظور افزایش اشتغالزایی در استان مورد توجه قرار دهند.

وی اضافه کرد: در این خصوص کارفرمایان تنها در موارد خاص مجاز به بکارگیری اتباع خارجی دارای پرونده مشاغل هستند.

محمدی همچنین به جرائم واحدهای تولیدی در شش ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال 56 کارگر غیرمجاز بیگانه در سطح استان شناسایی شده است.

وی مبلغ وصولی جریمه از این واحدها 21 میلیون و 996 هزار ریال اعلام کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه تعهد این اداره کل بر شناسایی 50 کارگر و وصول 20 میلیون ریال بوده است، افزود: این مجموعه 102 درصد به تعهداتش عمل کرده است.

اسکان 7000 تبعه بیگانه در خراسان جنوبی

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی هم آمار جدید اتباع بیگانه در سرشماری سال 90 در این استان، را چنین اعلام کرده، که هم اکنون هفت هزار و 301 نفر اتباع بیگانه در استان اسکان دارند.

به گفته مجید امینی طبق سرشماری سال گذشته این اتباع مربوط به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه و... بوده و برخی حاضر به پاسخ گفتن نوع ملیت خود نشدند.

اجرای طرح مشکوک به تابعین به صورت پایلوت در خراسان جنوبی

رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: برای ساماندهی و شناسایی اتباع بیگانه در استان، طرح مشکوک به تابعین به صورت پایلوت در استان از دو سال گذشته آغاز شده و در حال اجرا است.

سیدعلیرضا موسوی نژاد اضافه کرد: همچنین طرح ملی اتباع غیرمجاز نیز در سطح کشور در حال اجرا بوده و در خراسان جنوبی در حال اجرا است.

وی ورود اتباع افغانی به ایران را از سال 1359 اعلام کرد و گفت: اوج ورود افغان ها به شهرستان بیرجند در سال 1372 بوده است.

وی با بیان اینکه در سال 1372 جمعیت افغانی های پناهنده به جنوب خراسان و شهرستان بیرجند بالغ بر 370 هزار نفر بوده است، افزود: طبق بررسی انجام شده هیچ یک از اتباع افغانی خراسان جنوبی دارای شناسنامه ایرانی نیستند و تنها تعداد اندکی دارای دفترچه پناهندگی هستند.

به گفته رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی هم اکنون افغانی های ساکن در استان دارای کارت های اقامت و گذرنامه هستند.

وی با اشاره به اینکه افغان های شناسایی شده استان بدون مشکلات بهداشتی بوده و همگی دارای پرونده بهداشتی در مراکز بهداشتی هستند، افزود: همچنین مسکن افغان ها نیز مورد بازرسی قرار گرفته و از لحاظ بهداشتی مشکلی ندارند.

موسوی نژاد دلیل استقبال افغان ها از منازل فرسوده و حاشیه ای شهر را عدم توان پرداخت هزینه مسکن عنوان کرد و بیان داشت: این افراد توان پرداخت هزینه ها را نداشته و در بافت های فرسوده اقدام به اجاره مسکن می کنند.

100 کودک خیابانی افغانی ساماندهی شدند

حضور چشمگیر کودکان افاغنه در بین کودکان خیابانی استان در قالب فروش گل، واکسی، تکدی گری و فروش اقلام مختلف کالاهای خوراکی نیز یکی از آزاردهنده ترین مشکلات برای شهروندان بیرجندی به خصوص در چهارراه های پر ترافیک شهر تبدیل شده است.

رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی همچنین از شناسایی 100 کودک کار افغانی در این استان خبر داد و گفت: هم اکنون طرح برخورد با این کودکان در استان اجرا شده و تعداد کودکان کار افغان، به صفر رسیده است.

وی اضافه کرد: اما به طور متوسط ماهانه یک کودک خیابانی بیگانه، مشغول به کار در استان شناسایی می شود.

موسوی نژاد با اشاره به اینکه برای ساماندهی این کودکان مرکز متکدیان اتباع افغانی در استان راه اندازی شده است، افزود: کودکان بدون سرپرست افغانی در این مرکز نگهداری می شوند.

رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی فروش ادعیه، واکس زدن، خرید آهن آلات، خرید و جمع آوری نان خشک و... را از جمله مشاغل کودکان افاغنه برشمرد.

بی رغبتی کارگران ایرانی از برخی کارها، عامل بکارگیری کارگران افغان

موسوی نژاد در خصوص اشتغال کارگران افغانی در استان، عنوان کرد: کارگران افغانی بیشتر در مشاغلی مشغول به کار می شوند، که این مشاغل از سوی کارگران ایرانی به دلیل سختی فیزیکی کار استقبال نمی شود.

به گفته وی کار در کوره های آجر پزی، کارهای ساختمانی، احیای قنوات، حفر تونل های فاضلاب و.. از جمله مشاغلی است، که این کارگران در آن مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: طبق بررسی انجام شده90 درصد کارگران افغانی در زمینه هایی که کارگران ایرانی استقبال نمی کنند، مشغول به کار هستند.

موسوی نژاد همچنین از اجرای طرح ساماندهی افاغنه از سال 89 در خراسان جنوبی آغاز شده و تا ساماندهی کامل آنان ادامه دارد.

طرد 3500 افغان از خراسان جنوبی

وی از بازگشت سه هزار و 500 افاغنه به کشور افغانستان از سال گذشته تاکنون خبر داد و عنوان کرد: از ابتدای امسال یک هزار و 500 افغانی که به طور غیر مجاز وارد خراسان جنوبی شده بودند، دستگیر و به افغانستان بازگشت داده شدند.

رئیس دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی یادآور شد: سال گذشته نیز دوهزار نفر افغانی در طرح ساماندهی افاغنه از استان خراسان جنوبی به کشورشان بازگشت داده شدند.

مسئولان تامل کنند!!

یک تبعه افغان که با کسب درآمد هنگفت از راه نقاشی ساختمان به امکانات خوبی در کشورمان دست یافته است می گوید: خراسان جنوبی، بستری مناسب برای کار و فعالیت بنایی است چون کارگران ایرانی تمایلی برای کار از خود نشان نمی دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که برای دیدن خانواده و اطرافیان چه می کند می گوید:هر وقت می خواهم بروم افغانستان خودم را تحویل نیروی انتظامی می دهم و بدون هزینه و به صورت رایگان به افغانستان سفر می کنم.

وی می افزاید: پس از پایان دید و بازدید، دوباره به صورت قاچاقی به ایران بر می گردم.

جای تامل دارد که افغان ها با هزینه های ایران به کشورشان بازگرداننده می شوند اما پس از مدتی دوباره به صورت قاچاق وارد می شوند و شاید مکانیزم های ورود و خروج برایشان آنقدر سخت نیست که برای دیدار می روند و بر می گردند.

60 تبعه افغانی در خراسان جنوبی آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگرفتند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از آموزش 60 تبعه افغانی طی سال جاری در این استان خبر داد.

حسین خوشایند با بیان اینکه امسال فنی و حرفه ای استان بیش از تعهد خود اتباع افغانی را در استان آموزش داده است، اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون 60 تبعه افغانی موفق به فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای در پنج رشته شدند.

وی با اشاره به اینکه تعهد استان برای آموزش 54 نفر در سال جاری بوده است، افزود: تاکنون 111 درصد از تعهدات استان در این زمینه محقق شده است.

زنان بیشترین آمار آموزش را به خود اختصاص دادند

خوشایند تعداد مردان آموزش دیده در این مدت را 17 نفر برشمرد و بیان کرد: همچنین طی این مدت 43 زن افغانی نیز آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در خصوص رشته های تدریس شده برای این قشر، تصریح کرد: مردان افغانی شرکت کننده در این دوره از آموزش های فنی و حرفه ای، در رشته رایانه کارICDLدرجه دو شرکت کردند.

وی همچنین به رشته های فنی و حرفه ای تدریس شده برای زنان افاغنه در استان اشاره کرد و ادامه داد: نازک دوزی، خیاطی، سوخت نگار چوب و نی و مشبک کاری از جمله رشته های آموزش داده به این زنان بوده است.

خوشایند با بیان اینکه زنان افاغنه در رشته نازک دوزی با 21 نفر بیشترین آمار آموزش را به خود اختصاص دادند، عنوان کرد: همچنین در رشته خیاطی 18 نفر، سوخت نگار چوب و نی سه نفر و مشبک کاری سه نفر آموزش دیدند.

وی ادامه داد: اتباع بیگانه شرکت کننده در این آموزش ها باید کارت اقامت در ایران داشته باشند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی همچنین به راه اندازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای در استان فراه افغانستان اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا آموزش مربی افغانی و یا اعزام مربی از خراسان جنوبی به افغانستان برای این مجموعه تکلیف شده که ا ین امر در دست بررسی است.