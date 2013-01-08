سند مطالبات راهبردی رهبری در دانشگاهها تدوین شود/میل به دنیا آفت پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه آزاد خرم آباد با محوریت مطالبات رهبر انقلاب در حوزه پژوهش اظهار داشت: کرسی های آزاد اندیشی هنوز جایگاه خود را در دانشگاه ها پیدا نکرده اند و متاسفانه برخی هم این کرسی ها را با رقابت های سیاسی اشتباه گرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه کرسی های آزاد اندیشی باید با حفظ اصل آزادی، اصل اخلاق و اصل منطق رونق پیدا کند، افزود: روال کرسی ها اینگونه است که یک نفر صاحب نظر ایده و نظریه خود را مطرح کند و دیگر صاحب نظران نظریه و ایده مطرح شده را مورد نقد قرار دهند و در یک تضارب آراء نتیجه گیری شود اما متاسفانه برخی کرسی ها را با رقابت های سیاسی اشتباه می گیرند.

امام جمعه خرم آباد بر ضرورت توجه به گفتمان ولایت در دانشگاهها تاکید کرد و گفت: اگر می خواهیم صاحب فرهنگ و تمدن شویم این مهم در سایه پژوهش و اخلاق مداری محقق می شود.

وی پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب را از رسالتهای دانشگاهیان برشمرد و افزود: مسئله نهضت نرم افزاری، تولید علم، نظریه پردازی، ایده سازی، اقتصاد مقاومتی و ... از مطالبات رهبر فرزانه انقلاب است که باید نسل جوان، اساتید و محققان آنها را دنبال کنند.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: در دو دهه اخیر به برکت رونق پژوهش در کشور به دستاوردهای ارزشمندی در بخش های دفاعی و تولید علم دست پیدا کرده ایم به طوریکه اگر دو دهه اخیر را دهه تحقیق و پژوهش بنامیم سخن گزافه ای نگفته ایم.

وی افزود: در شرایطی که ابهت، حیثیت و قدرت آمریکا تضعیف شده است امروز به برکت پژوهش ها توان نظامی کشورمان افزایش یافته و قدرت چانه زنی ایران در عرصه بین الملل بالا رفته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: به خاطر پیشرفت های علمی ایران است که آمریکا و غرب با ما مخالفت می کنند با این وجود علی رغم تمام مخالفت ها ایران در جامعه جهانی به اهداف خود رسیده و این آمریکا است که با شکست سیاست های خصمانه اش در نقاط مختلف جهان شکست خورده و در مسائل داخلی هم به بحران شدید دچار شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه امروز اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به خاطر پیشرفتهای علمی است که در کشور صورت گرفته است، یادآور شد: اگر امروز ایران اسلامی در دنیا حرف برای گفتن دارد به دلیل پیشرفتهای علمی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه اگر امروز ضعف علمی در ایران وجود داشت نمی توانستیم حضورجدی در صحنه های جهانی و بین المللی داشته باشیم، تصریح کرد: این مسئله بسیار مهم و مسئولیت آور برای نخبگان حوزه و دانشگاه است.

حجت الاسلام میرعمادی تهیه نقشه راه پژوهش و تدوین سند مطالبات راهبردی مورد نظر رهبر انقلاب در حوزه پژوهش را ضروری دانست و اضافه کرد: دانشگاهیان علاوه بر پرداختن به تحقیق و پژوهش می بایست نسبت به تهاجمات فرهنگی دشمن، جنگ نرم، نحله های انحرافی و عرفان های دروغین نیز پاسخگو باشند.

وی عنوان کرد: بنابر یک روایت اگر خداوند بخواهد چیزی را به کسی بدهد سه خصلت فقاهت در دین، بی میلی به دنیا و بصیرت در آسیب ها و نقص ها را به او می بخشد که این سه خصلت خمیر مایه پژوهش هستند.

امام جمعه خرم آباد گفت: میل به دنیا آفت بزرگی برای پژوهش است و زمانی که پژوهش و دنیاگرایی با هم آمیخته می شوند خطرناک است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه پژوهشگران باید با انگیزه الهی کار کنند، افزود: همچنین پژوهشها باید به گونه ای باشد که دردی از جامعه را دوا و نیازهای آن را برطرف کند.