بهره‌ برداری از اولین ایستگاه انتقال پسماند در اراک

محمود حسنی در پی اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع برای احداث و راه‌اندازی این ایستگاه 700 میلیون اعتبار تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: این ایستگاه با هدف بهینه‌سازی انتقال پسماند‌ها از مناطق 1و 3 شهرداری احداث شده که در کاهش هزینه‌های حمل و نقل پسماند بسیار موثر خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم احداث چنین ایستگاههای در اراک اعلام کرد؛ این ایستگاه مساحتی بالغ بر 500 متر مربع دارد.

محمود حسنی از مزایای چنین ایستگاههای اظهار داشت: ایستگاههای انتقال زباله، باعث افزایش راندمان جمع آوری زباله ها ، کاهش هزینه های حمل و نقل ، کاهش مصرف انرژی ، کاهش ترافیک کامیونها و در نهایت کاهش آلودگی هوا می گردند.