  1. عناوین کل
۱۹ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۱

حسنی در گفتگو با مهر:

بهره‌ برداری از اولین ایستگاه انتقال پسماند در اراک

بهره‌ برداری از اولین ایستگاه انتقال پسماند در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از بهره‌برداری اولین ایستگاه انتقال پسماند در اراک خبر داد.

محمود حسنی در پی اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع برای احداث و راه‌اندازی این ایستگاه 700 میلیون اعتبار تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: این ایستگاه با هدف بهینه‌سازی انتقال پسماند‌ها از مناطق 1و 3 شهرداری احداث شده که در کاهش هزینه‌های حمل و نقل پسماند بسیار موثر خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم احداث چنین ایستگاههای در اراک اعلام کرد؛ این ایستگاه مساحتی بالغ بر 500 متر مربع دارد.

محمود حسنی از مزایای چنین ایستگاههای اظهار داشت: ایستگاههای انتقال زباله، باعث افزایش راندمان جمع آوری زباله ها ، کاهش هزینه های حمل و نقل ، کاهش مصرف انرژی ، کاهش ترافیک کامیونها و در نهایت کاهش آلودگی هوا می گردند.

کد مطلب 1786192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید