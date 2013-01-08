به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه برای بهبود وضعیت در این مناطق یک هفته فرصت داده میشود، افزود: ساماندهی وضعیت عوارضیها باید گام به گام انجام شود تا امور در فضایی منطقی رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت اجارهبهای واحدهای صنفی واقع در عوارضیها بسیار اسفناک است، ادامه داد: قیمت محصولات عرضه شده در این اماکن نیز به همین دلیل بسیار بالا و به دور از انصاف است و همین موضوع چهره بدی از استان را بری مسافران تداعی میکند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با اشاره به تفاوت قیمت برخی از اقلام اساسی مردم، تصریح کرد: این تفاوتها بسیار آزار دهنده است و ناظران باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند.
احمدی همچنین به وضعیت نامناسب عرضه قرص برنج نیز اشاره کرد و افزود: دستگاههای ذیربط نظارت های بیشتری بر فروش این محصول خطرناک داشته باشند؛ چراکه عدهای بدون آگاهی اقدام به مصرف آن کرده و جان خود را از دست میدهند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت موجود در زمینه تحریم های دشمنان علیه ایران اسلامی را یادآور شد و گفت: مردم ایران در برابر هر نوع توطئهای به خوبی مقاومت کرده و دشمنان را ناامید کرده است و در حال حاضر که کشور در تحریم قرار دارد بار دیگر ثابت کردند که از مشکلات نمیهراسند و برای حفظ آرمانهای انقلاب هر نوع فداکاری را انجام میدهند.
احمدی ادامه داد: تحریمها در گام اول فلجکننده به نظر میرسید در حالی که مسئولان و مردم این وضعیت را به نفع خود تغییر داده و با شناسایی نقاط ضعف اقتصاد کشور بهگونهای برنامهریزی کرده اند که در سالهای نه چندان دور شاهد شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه از پیچ سخت تحریمها عبور کرده ایم، ابراز کرد: مردم ایران میوه شیرین مقاومت را میچشند و در این شرایط باید تاکید داشته باشیم که مقابل هرگونه تخلف باید با جدیت بایستیم تا مبادا عده ای افراد سودجو از موقعیت کشور سوء استفاده کنند.
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